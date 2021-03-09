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09 Mar 2021 - 17:45- Spor G: 09 Mar 2021 - 17:51

DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI!

Yeni Malatyaspor’da teknik direktör arayışları yönetimin İrfan Buz’la anlaşmasıyla sona erdi. Hamzaoğlu’yla yolların ayrılmasıyla Alex De Souza, Tamer Tuna ve Yalçın Koşukavak’a gibi isimlere teklif götüren sarı kırmızılı yönetim, olumlu yanıt alamayınca son çareyi Yeni Malatyaspor’un Süper Lige yükseldiği sezon olaylı şekilde yollarını ayırdığı İrfan Buz’a teklif götürmekte buldu. Buz sezon sonuna kadar Malatya ekibinin başında takımı ligde tutmak için çalışacak.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’de üst üste puan kayıpları yaşayan Yeni Malatyaspor teknik direktör İrfan Buz’la sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan koltuk için 3 haftadır farklı senaryolar izleyen sarı kırmızılı yönetim acil eylem planı olarak son çareyi Yeni Malatyaspor’u Süper Lige taşıyan İrfan Buz’a teklif götürmekte buldu. Ligde oynadığı son 9 maçta galibiyeti unutan Malatya ekibinde yaşanan ekonomik sorunlar prestij kaybına neden olmuş ve birçok isim yapılan teklifi çeşitli bahanelerle geri çevirmişti.

OLAYLI AYRILMIŞTI

Hal böyleyken başkan Adil Gevrek uzun süredir takım çalıştırmayan İrfan Buz’la bir görüşme yaparak takımı sezon sonuna kadar kendisine emanet etmek istediklerini söyledi. Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen görüşmede taraflar enine boyuna her şeyi konuşarak karşılıklı anlaşmaya vardı. Perşembe günü takımla birlikte antrenmana çıkması beklenen İrfan Buz’un takım içerisinde futbolcular arasında yaşanan olumsuz havanın giderilmesi konusunda nasıl bir yöntem izleyeceği merakla bekleniyor. Bilindiği üzere 2017 yılında Yeni Malatyaspor’u Süper Lige çıkardıktan sonra Adil Gevrek yönetimi teknik direktör İrfan Buz’la anlaşamamış ve teknik adamla sezona devam etmeme kararı almıştı. Aradan geçen zamanda İrfan Buz Osmanlıspor, Samsunspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa’da görev aldı.

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09 Mar 2021 - 17:45 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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