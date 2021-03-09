Malatya’da 16 kişi vefat etti

“89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Yıldırım’ın taziye adresi: Haci Abdi Mahallesi, Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan Sokak, No: 20/2, Battalgazi.
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Tanış’ın taziye adresi: Halfettin Mahallesi, İyiliksever Sokak, Oğuz Apartmanı, No: 35, Battalgazi.
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Özpalabıyık’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Şehit Kamil Akdağ Sokak, No: 4, Yeşilyurt.
1 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Bozkurt’un taziye adresi:-
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Gök’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Sokak, Ferah Konut Sitesi, A-Blok, No: 21, Yeşilyurt.
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Doğan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Ortanca Sokak, Armada Konutları, No: 10/7, Yeşilyurt.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Kahraman’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, İstanbul Evleri 3. Sitesi, Battalgazi.
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Öz’ün taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Esenlik Sokak, No: 3, Yeşilyurt.
30 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Akide Akçor’un taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, No: 26/2, Yeşilyurt.
30 yaşında vefat eden ve Muş Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Karlıdağ’ın taziye adresi: Muş.
73 yaşında vefat eden ve Aydınlar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ali Yıldırım’ın taziye adresi: Aydınlar Mahallesi, Akçadağ.
75 yaşında vefat eden ve Taşbaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Osman Eren’in taziye adresi: Taşbaşı Mahallesi, Pütürge.
73 yaşında vefat eden ve Karaca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Tamam Kuşdoğan’ın taziye adresi: Karaca Mahallesi, Yazıhan.
82 yaşında vefat eden ve Ballıkaya Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Koç’un taziye adresi: Ballıkaya Mahallesi, Hekimhan.
88 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Arkadaş’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Keten’in taziye adresi: İlyas Mahallesi, Emirgan Sokak, No: 70/4, Yeşilyurt.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.