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09 Mar 2021 - 17:33- Yaşam G: 09 Mar 2021 - 17:36

Malatya’da 16 kişi vefat etti

Malatya’da 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Yıldırım’ın taziye adresi: Haci Abdi Mahallesi, Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan Sokak, No: 20/2, Battalgazi.

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Tanış’ın taziye adresi: Halfettin Mahallesi, İyiliksever Sokak, Oğuz Apartmanı, No: 35, Battalgazi.

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Özpalabıyık’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Şehit Kamil Akdağ Sokak, No: 4, Yeşilyurt.

1 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Bozkurt’un taziye adresi:-

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Gök’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Sokak, Ferah Konut Sitesi, A-Blok, No: 21, Yeşilyurt.

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Doğan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Ortanca Sokak, Armada Konutları, No: 10/7, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Kahraman’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, İstanbul Evleri 3. Sitesi, Battalgazi.

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Öz’ün taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Esenlik Sokak, No: 3, Yeşilyurt.

30 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Akide Akçor’un taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, No: 26/2, Yeşilyurt.

30 yaşında vefat eden ve Muş Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Karlıdağ’ın taziye adresi: Muş.

73 yaşında vefat eden ve Aydınlar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ali Yıldırım’ın taziye adresi: Aydınlar Mahallesi, Akçadağ.

75 yaşında vefat eden ve Taşbaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Osman Eren’in taziye adresi: Taşbaşı Mahallesi, Pütürge.

73 yaşında vefat eden ve Karaca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Tamam Kuşdoğan’ın taziye adresi: Karaca Mahallesi, Yazıhan.

82 yaşında vefat eden ve Ballıkaya Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Koç’un taziye adresi: Ballıkaya Mahallesi, Hekimhan.

88 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Arkadaş’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Keten’in taziye adresi: İlyas Mahallesi, Emirgan Sokak, No: 70/4, Yeşilyurt.” ( Haber Merkezi)

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09 Mar 2021 - 17:33 Malatya- Yaşam

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