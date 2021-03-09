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09 Mar 2021 - 16:48- Gündem G: 09 Mar 2021 - 16:51

İşte MGTC’nin Yeni Yönetim Kurulu

Geçtiğimiz günlerde tek listeyle seçime giden MGTC, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımını belirledi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın Başkalığında tek listeyle 4. Olağan Genel Kurulunu giden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC), dün yeni Yönetim Kurulunun görev dağılımını açıkladı. Oy birliğiyle kabul edilen Yönetim Kurulunun görev dağlımı şöyle:

“1-Mehmet Aydın Başkan

2-Mikail Pelit Başkan Yardımcısı

3-Ahmet Keskin Başkan Yardımcısı

4-Selahattin Bayrak Başkan Yardımcısı

5-Aziz Yiğit Genel Sekreter

6-Şafak Şahin Genel Sekreter Yardımcısı

7-Serdar Barut Muhasip

8-Cahit Özçelik Muhasip Yardımcısı

9-Mahir Temur Üye

10-Taha Ayhan Üye

11-Bayram Güder Üye.”

 

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09 Mar 2021 - 16:48 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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