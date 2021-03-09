İşte MGTC’nin Yeni Yönetim Kurulu

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın Başkalığında tek listeyle 4. Olağan Genel Kurulunu giden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC), dün yeni Yönetim Kurulunun görev dağılımını açıkladı. Oy birliğiyle kabul edilen Yönetim Kurulunun görev dağlımı şöyle:
“1-Mehmet Aydın Başkan
2-Mikail Pelit Başkan Yardımcısı
3-Ahmet Keskin Başkan Yardımcısı
4-Selahattin Bayrak Başkan Yardımcısı
5-Aziz Yiğit Genel Sekreter
6-Şafak Şahin Genel Sekreter Yardımcısı
7-Serdar Barut Muhasip
8-Cahit Özçelik Muhasip Yardımcısı
9-Mahir Temur Üye
10-Taha Ayhan Üye
11-Bayram Güder Üye.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.