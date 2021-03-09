HER DAİM SPORCUNUN YANINDA BİR BAŞKAN!

TFF 3. Lig’de mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor’un U17 ve U19 alt yapı takımları yeni sezon hazırlıklarına Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde devam ediyor. Pandemi önlemleri kapsamında amatör lig maçlarının henüz oynanmamasına rağmen çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilli ekipte geleceği futbolcuları müsabakaların başlayacağı günü iple çekiyor. Genç oyuncuların antrenmanına destek ve moral ziyaretinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, teknik heyet ve futbolculara başarı temennisinde bulundu. Futbolculara kendi eliyle tatlı ikram eden başkan Mehmet Çınar antrenman sonrasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.