HER DAİM SPORCUNUN YANINDA BİR BAŞKAN!

TFF 3. Lig’de mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor’un U17 ve U19 alt yapı takımları yeni sezon hazırlıklarına Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde devam ediyor. Pandemi önlemleri kapsamında amatör lig maçlarının henüz oynanmamasına rağmen çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilli ekipte geleceği futbolcuları müsabakaların başlayacağı günü iple çekiyor. Genç oyuncuların antrenmanına destek ve moral ziyaretinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, teknik heyet ve futbolculara başarı temennisinde bulundu. Futbolculara kendi eliyle tatlı ikram eden başkan Mehmet Çınar antrenman sonrasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
09 Mar 2021 - 15:02- Spor Güncelleme: 09 Mar 2021 - 15:06
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyespor’un U17 ve U19 takımlarında forma giyen oyuncuların antrenmanını ziyaret etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.