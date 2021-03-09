Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) bu yıl ikinci kez mücadele edecek olan Malatya İdmanyurdu, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Malatya’yı BAL’da temsil eden ve bu sezonda iddialı bir kadroyla ligde yer almak isteyen Malatya İdmanyurdu, sezon hazırlıklarının startını verdi. Sarı lacivertli takım, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına, teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde başladı. Malatya ekibi, tecrübeli teknik adam gözetiminde ilk çalışmasını Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdi. 17 Nisan’da başlayacak sezona kadar Malatya’da çalışmalarını sürdürecek olan sarı lacivertliler lige iyi bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. Transfer çalışmalarına da devam eden Malatya İdmanyurdu genç futbolcu Aygün Duman ile anlaştığını duyurdu. Defans bölgesinde oynayan Malatyalı 22 yaşındaki futbolcu daha önce Gaziantep FK alt yapısında forma giydi.
09 Mar 2021 - 14:56- Spor Güncelleme: 09 Mar 2021 - 14:59
M.İDMANYURDU TEMPOYU ARTIRDI
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yer alacak olan Malatya İdmanyurdu genç futbolcu Aygün Duman’ı renklerine bağladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.