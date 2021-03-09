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09 Mar 2021 - 14:56- Spor G: 09 Mar 2021 - 14:59

M.İDMANYURDU TEMPOYU ARTIRDI

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yer alacak olan Malatya İdmanyurdu genç futbolcu Aygün Duman’ı renklerine bağladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) bu yıl ikinci kez mücadele edecek olan Malatya İdmanyurdu, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Malatya’yı BAL’da temsil eden ve bu sezonda iddialı bir kadroyla ligde yer almak isteyen Malatya İdmanyurdu, sezon hazırlıklarının startını verdi. Sarı lacivertli takım, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına, teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde başladı. Malatya ekibi, tecrübeli teknik adam gözetiminde ilk çalışmasını Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdi. 17 Nisan’da başlayacak sezona kadar Malatya’da çalışmalarını sürdürecek olan sarı lacivertliler lige iyi bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. Transfer çalışmalarına da devam eden Malatya İdmanyurdu genç futbolcu Aygün Duman ile anlaştığını duyurdu. Defans bölgesinde oynayan Malatyalı 22 yaşındaki futbolcu daha önce Gaziantep FK alt yapısında forma giydi.

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09 Mar 2021 - 14:56 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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