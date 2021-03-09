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09 Mar 2021 - 14:31- Gündem G: 09 Mar 2021 - 14:34

“Kadınları korumak bizlerin görevi”

Hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle geleceğin şekillendirilmesinde en önemli katkıyı sağladığını dile getiren Türkiye Değişim Partisi Malatya İl Başkanı Ramazan Akbudak, “Kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir” dedi.
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Türkiye Değişim Partisi Malatya İl Başkanı Ramazan Akbudak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi. Parti İl Binasında düzenlenen basın açıklmasında konuşan Başkan Akbudak, kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söyledi.

“BİZLER İÇİN EN ÖNEMLİ UNSURLARIN BAŞINDA GELİR”

Başkan Akbudak, kadınlar için ne yapılırsa yapılsın bunun az kalacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

Cenneti annelerin ayakları altına seren bir dinin mensupları olan bizler kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, sevgi ve şefkati karşılıksız veren, desteklerini bizlerden esirgemeyen, fedakâr kadınlara gereken değeri vermek bizler için en önemli unsurların başında gelir. Hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle de geleceğin şekillendirilmesinde en önemli katkıyı sağladığını unutmamak gerekir. Bu konuda Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV): ‘Cennet, anaların ayakları altındadır. Kadınların haklarına riayet ediniz, onlar size Allah’ın emanetidir.’ diyerek kadına verilen değeri açıkça gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir.

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09 Mar 2021 - 14:31 Malatya- Gündem

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