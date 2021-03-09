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09 Mar 2021 - 13:00- Spor G: 09 Mar 2021 - 11:52

YEŞİLYURT İÇİN KRİTİK HAFTA

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor bu hafta sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Ofspor mağlubiyetiyle birlikte 9 maçlık galibiyet serisi sona eren turuncu yeşilliler Perşembe günü deplasmanda lider Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelecek.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yakaladığı 9 maçlık galibiyet serisi Ofspor karşısında son bulan Yeşilyurt Belediyespor, 22.hafta maçında 11 Mart Perşembe günü deplasmanda Diyarbekirspor’a konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu’nda saat 14.00’de başlayacak olan müsabakayı Enes Kanpara (Kocaeli Klasman Hakemi), Çağlar Öztürk (Eskişehir Klasman Yardımcı Hakemi) ve Volkan Esen (Balıkesir Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Engin Uğur (Kocaeli Bölgesel Hakemi). Ligde geçen hafta Ofspor’a evinde 3-1 kaybederek zirve yarışında yara alan turuncu yeşilliler lider Diyarbekirspor’u yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını yeniden bir maça düşürmenin planlarını yapıyor. Geride kalan 21 haftada 41 puan toplayan Malatya ekibi zirveyi yakından ilgilendirecek Diyarbekirspor karşılaşmasında dış saha serisine güveniyor. Dış sahada ligin en çok puan toplayan ekibi olma unvanını elinde bulunduran Yeşilyurt Belediyespor oynadığı 10 deplasman maçında 22 puan topladı. TFF 3. Lig 1. Grup’ta 11 Mart Perşembe günü oynanacak 22.hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve maç programı şöyle:

12.00 Manisaspor-Artvin Hopaspor: Neslihan Muratdağı

13.30 Antalya Kemerspor-Fatsa Belediyespor: Okan Kayataş

14.00 Payasspor-Edirne Belediyespor: Mehmet Terece

14.00 Bucaspor 1928-1977 Alemdağspor: Sabit Selvi

14.00 Arnavutköy Belediyesi-Nevşehir Belediyesi: Abdulbaki Ayyıldız

14.00 Belediye Derincespor-Kızılcabölükspor: Yakup Bakır

14.00 Diyarbekirspor-Yeşilyurt Belediyespor: Enes Kanpara

14.00 Ofspor-Çankaya Futbol Kulübü: Mikail Cihangir

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09 Mar 2021 - 13:00 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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