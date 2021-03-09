PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM!

Denizlispor maçının ardından 4 günlük izne ayrılan sarı kırmızılı ekipte Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Gaziantep karşılaşmasının hazırlıkları 11 Mart Perşembe günü başlayacak. Ligin 30. haftasını bay olarak maç yapmadan geçirecek olan Malatya ekibi Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak çalışmalarına Malatya’da devam edecek. Oynadığı son 9 lig maçında 3 puana hasret kalan sarı kırmızılılar yaşadığı puan kayıplarıyla küme düşme potasına iyice yaklaştı.

RAVCI VE ÇALIŞKAN İLE DEVAM

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun görevden ayrılmasıyla olumsuz havanın iyice arttığı Malatya ekibinde yönetimin takımın başına kimi getireceği hala belirsizliğini koruyor. Hamzaoğlu’nun sözleşmesinin henüz federasyonun sisteminde fesih edilmediği görülürken, yönetimin teknik adam arayışı içerisinde olmaması da akıllara şu soruyu getiriyor: Acaba tecrübeli hocayla yollar hala resmi olarak ayrılmadı mı? Hak edişlerinin ödenmesi konusunda yönetimle karşılıklı anlaşan Hamzaoğlu’nun kulüpten tazminat almayacağı ifade edilmişti. Ancak tecrübeli teknik adama verilen ödeme sözünün yerine getirilmediği ve konunun federasyona yansıyacağı konuşuluyor. Hamzaoğlu’ndan 10 günlük süre isteyen yönetimin belirtilen süre içerisinde ödeme yapmadığı belirtiliyor. Hal böyleyken sarı kırmızılı yönetim ne Hamza Hamzaoğlu’nu resmi olarak gönderebiliyor ne de yeni bir teknik direktör arayışı içerisine girebiliyor. Sıcak para bulmada sıkıntı yaşayan Adil Gevrek’in sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Ravcı ve teknik sorumlu Hakan Çalışkan ile yola devam etmesi bekleniyor.