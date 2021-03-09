Busabah Malatya Busabah Malatya
09 Mar 2021 - 12:45- Spor G: 09 Mar 2021 - 12:46

PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM!

Süper Lig’in 29.haftasında Denizlispor’a 3-2 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolculara 4 gün izin verildi. Ligin 30. haftasını maç yapmadan geçirecek olan sarı kırmızılılarda Gaziantep ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları Perşembe günü başlayacak. Öte yandan ekonomik anlamda sorunların olduğu Malatya ekibinde Ali Ravcı ve Hakan Çalışkan’la sezon sonuna kadar yola devam kararı alındı. 

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Denizlispor maçının ardından 4 günlük izne ayrılan sarı kırmızılı ekipte Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Gaziantep karşılaşmasının hazırlıkları 11 Mart Perşembe günü başlayacak. Ligin 30. haftasını bay olarak maç yapmadan geçirecek olan Malatya ekibi Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak çalışmalarına Malatya’da devam edecek. Oynadığı son 9 lig maçında 3 puana hasret kalan sarı kırmızılılar yaşadığı puan kayıplarıyla küme düşme potasına iyice yaklaştı.

RAVCI VE ÇALIŞKAN İLE DEVAM

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun görevden ayrılmasıyla olumsuz havanın iyice arttığı Malatya ekibinde yönetimin takımın başına kimi getireceği hala belirsizliğini koruyor. Hamzaoğlu’nun sözleşmesinin henüz federasyonun sisteminde fesih edilmediği görülürken, yönetimin teknik adam arayışı içerisinde olmaması da akıllara şu soruyu getiriyor: Acaba tecrübeli hocayla yollar hala resmi olarak ayrılmadı mı? Hak edişlerinin ödenmesi konusunda yönetimle karşılıklı anlaşan Hamzaoğlu’nun kulüpten tazminat almayacağı ifade edilmişti. Ancak tecrübeli teknik adama verilen ödeme sözünün yerine getirilmediği ve konunun federasyona yansıyacağı konuşuluyor. Hamzaoğlu’ndan 10 günlük süre isteyen yönetimin belirtilen süre içerisinde ödeme yapmadığı belirtiliyor. Hal böyleyken sarı kırmızılı yönetim ne Hamza Hamzaoğlu’nu resmi olarak gönderebiliyor ne de yeni bir teknik direktör arayışı içerisine girebiliyor. Sıcak para bulmada sıkıntı yaşayan Adil Gevrek’in sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Ravcı ve teknik sorumlu Hakan Çalışkan ile yola devam etmesi bekleniyor.

# ali ravcı, hakan Çalışkan, hamza hamzaoğlu, denizlispor, süper lig, 29.hafta, yeni malatyaspor, gaziantep, son, malatya, ile, yeni, para, teknik

09 Mar 2021 - 12:45 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
BİSİKLETÇİLER SEZONU AÇTI! mask
BİSİKLETÇİLER SEZONU AÇTI!
HANIMINÇİFTLİĞİ’NE BASKETBOL SAHASI mask
HANIMINÇİFTLİĞİ’NE BASKETBOL SAHASI
GALİBİYET DENİZLİ’Yİ UMUTLANDIRDI mask
GALİBİYET DENİZLİ’Yİ UMUTLANDIRDI
AYNI HADİSEYİ YAŞATMAYA HAKKINIZ YOK! mask
AYNI HADİSEYİ YAŞATMAYA HAKKINIZ YOK!
BÜYÜKŞEHİR ŞANSINI ZORA SOKTU! mask
BÜYÜKŞEHİR ŞANSINI ZORA SOKTU!
ÇALIŞKAN: ÜZGÜNÜZ mask
ÇALIŞKAN: ÜZGÜNÜZ
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz! mask
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz!
Arguvan Teytey'le Anlaştı mask
Arguvan Teytey'le Anlaştı
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama mask
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI? mask
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI?
MALATYA TEPKİLİ VEKİLLER SUSKUN! mask
MALATYA TEPKİLİ VEKİLLER SUSKUN!
Cansız Bedenine Ulaşıldı mask
Cansız Bedenine Ulaşıldı

GALERİ

Polat: Kadının umudu olacağız mask
Polat: Kadının umudu olacağız
“Kadın ve erkek eşittir” mask
“Kadın ve erkek eşittir”
Cansız Bedenine Ulaşıldı mask
Cansız Bedenine Ulaşıldı
MGTC’de Aydın Dönemi mask
MGTC’de Aydın Dönemi
Battalgazi’de Acı Ölüm! mask
Battalgazi’de Acı Ölüm!
Gevrek'e istifa çağrısı mask
Gevrek'e istifa çağrısı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL