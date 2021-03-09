TİGEM’DEN SULTANSUYU YANITI!

BUSABAH gazetesi olarak geçtiğimiz günlerde Sultansuyu ile ilgili gelişmeleri, “Sultansuyu’nda Neler Oluyor?” başlığıyla kamuoyuna duyurmuş, vatandaşların karşı olduğu özelleştirmeyle ilgili yetkililere çağrıda bulunmuştuk. Bu konuyla ilgili siyasiler hala suskunluğunu korusa da, açıklama Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Vekili Sait Kocabay’dan geldi. Kocabay, 55 dönüm arazinin sadece 5 yıllığına özel bir firmanın kiraladığını, bunun sadece 5 yıl ile sınırlı kalacağını, Sultansuyu’nda tamamen özelleşmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Kocabay, gazetemize yaptığı açıklamayla Sultansuyu Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezinin ‘kamuoyunun dikkatinden kaçırılarak özel sektör firmasına kiraya verildiği’, ‘Sultansuyu Tarım İşletmesinin parsel parsel satışına ortam hazırlandığı’ yönündeki iddialar asılsız olduğunu ileri sürerken, söz konusu iş ve işlemlerin tamamen açık, şeffaf, ihale mevzuatlarına uygun ve kamu menfaatinin gözetilerek yapıldığını savundu.

BİNA AÇIKLAMASI DA YAPILDI

“Sultansuyu Tarım İşletmesinin özelleştirilmesi veya uzun süreli kiraya verilmesi gündem konusu dahi değilken Türkiye’nin dört bir yanında yer alan diğer 16 işletmede olduğu gibi bu İşletmede de ülkemiz tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaya devam edilmektedir” diyen Kocabay, şunları kaydetti:

Son günlerde bazı basın-yayın organlarında Malatya ili, Akçadağ ilçesinde yer alan Sultansuyu Tarım İşletmesinde mevcut Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezinin ‘kamuoyunun dikkatinden kaçırılarak özel sektör firmasına kiraya verildiği’, ‘Sultansuyu Tarım İşletmesinin parsel parsel satışına ortam hazırlandığı’ yönünde gündeme getirilen iddialarla ilgili bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Sultansuyu Tarım İşletmesi toplam 26 bin 632 dekar arazi varlığı, 4 bin ton hububat ve yem bitkileri sertifikalı tohumlarının üretimi, 500 baş kapasiteli damızlık sığır yetiştiriciliği, ülkemiz üretiminin yüzde 35’ini oluşturan üstün vasıflı boğa sperması üretimi, 400 baş Safkan Arap atı yetiştiriciliği ile bölge ve ülkemiz tarımının temel girdilerinin tedarikinde fonksiyonel, TİGEM’in en önemli işletmelerinden birisidir. Sultansuyu Tarım İşletmesi faaliyetlerinde etkinliğin artırılarak sürdürülmesi amacıyla son 10 yıl içerisinde 23 milyon TL yatırım gerçekleştirilerek, 8 bin dekar sulu tarım arazisi 12 bin dekara çıkarılmış, sertifikalı tohum üretimi kapasitesi artırılmış, Boğa Sperması Üretim Merkezi oluşturulmuş, 400 başla sürdürülen Safkan Arap atı tesis yatırımları gerçekleştirilmiş, mekanizasyonun tamamı en ileri teknolojilerle yenilenmiştir. İşletme, son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlara dayalı olarak üretimde sağlanan verim ve kalite artışı sonucu 2020 yılı bilançosunu toplam 31 milyon TL’lik satış hasılatı ile 5 milyon TL kar ile kapatmış, İşletme tarihinin en yüksek karlılığına ulaşmıştır. İşletmenin 2021-2023 yıllarında toplam 28 Milyon TL ödenekli yatırımlarla; 700 bin dozluk üstün vasıflı boğa sperması üretiminin 1,5 milyon doza, 400 başlık at yetiştiriciliği kapasitesinin 500 başa çıkarılması hedeflenmiş, depremsellik analiz sonuçları olumsuz çıkan binaların yerine Malatya mimarisine uygun modern tesislerin kurulması çalışmaları başlatılmış, sertifikalı tohum standartlarının artırılması amacıyla 10 ton/saat kapasiteli tohum hazırlama tesisi kurulması planlanmıştır. Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialarla ilgili olarak; TİGEM’e bağlı 3 işletmede yetiştiriciliği sürdürülen ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan yadigâr Safkan Arap atının ülkemiz genelinde tanıtımının yapılması, halkın binicilik kültürünün geliştirilmesi, Down Sendromlu ve Otizmli hastaların at ile tedavi edilmesi amacıyla 2016 yılında Sultansuyu Tarım İşletmesinde Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi kurulmuştur. Sultansuyu Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezinin bölge halkına sunmuş olduğu hizmetlerde etkinliğinin artırılması, bölge turizmine daha fazla katkı sağlaması, ilave yatırım ve hizmetlerin kamu bürokrasisine bağlı kalmaksızın daha hızlı yürütülmesi, istihdamın artırılması amacıyla, TİGEM Yönetim Kurulunca, İşletmede 55 dekar arazide kurulmuş söz konusu tesis işletmeciliğinin beş yıllığına ihale yöntemiyle kiralanması kararı alınmıştır.

KOCABAY: ÖZEL FİRMAYA 5 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLDİ

TİGEM Genel Müdür Vekili Sait Kocabay,

İşletmede 15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda kiracı firma ile yapılan kiralama sözleşmesinde; TİGEM işletmeciliği döneminde olduğu gibi Hippoterapi hizmetlerinin ücretsiz olarak devam ettirilmesi, aynı alan içerisinde ilave manej alanlarının oluşturulması, halka verilecek hizmetlerde kalitenin ve tesislerden faydalanan sayısının artırılması, Şehit ve Gazilerin birinci derece yakınlarına yüzde 40 indirim uygulanması gibi bölge halkının tamamının faydasına olacak şekilde düzenlemeler yer almıştır. Bu itibarla Sultansuyu Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezinin ‘kamuoyunun dikkatinden kaçırılarak özel sektör firmasına kiraya verildiği’, ‘Sultansuyu Tarım İşletmesinin parsel parsel satışına ortam hazırlandığı’ yönündeki iddialar asılsız olup, söz konusu iş ve işlemler tamamen açık, şeffaf, ihale mevzuatlarına uygun ve kamu menfaati gözetilerek yapılmıştır. Sultansuyu Tarım İşletmesinin özelleştirilmesi veya uzun süreli kiraya verilmesi gündem konusu dahi değilken Türkiye’nin dört bir yanında yer alan diğer 16 işletmede olduğu gibi bu İşletmede de ülkemiz tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaya devam edilmektedir. Ayrıca Sultansuyu Tarım İşletmesinde mevcut Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi tüm Malatya halkına bütün imkânları ile daha iyi hizmet vermeye devam edecektir.

şeklinde konuştu.