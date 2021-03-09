Yıldırım, "Darende Ülkü Ocakları olarak Korgeneral Osman Erbaş, 10 kahraman şehidimiz ve şehadetinin yıl dönümünde ülkücü şehit Mehmet Kızılcı ağabeyimiz ve cümle bayraklaşmış şuhedanın mübarek ruhlarına Mevlid-i Şerif okuttuk. Rabbim, şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi. ( İHA)
09 Mar 2021 - 09:45- Gündem Güncelleme: 09 Mar 2021 - 09:34
Şehit askerler için Mevlid okutuldu
Malatya’nın Darende ilçesinde şehit askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Darende Ülkü Ocakları’nın organize ettiği Mevlid-i Şerif programında konuşan Darende Ülkü Ocakları Başkanı Recep Yıldırım, şehitliğin önemine temas etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.