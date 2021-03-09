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09 Mar 2021 - 09:45- Gündem G: 09 Mar 2021 - 09:34

Şehit askerler için Mevlid okutuldu

Malatya’nın Darende ilçesinde şehit askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Darende Ülkü Ocakları’nın organize ettiği Mevlid-i Şerif programında konuşan Darende Ülkü Ocakları Başkanı Recep Yıldırım, şehitliğin önemine temas etti.
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Yıldırım, "Darende Ülkü Ocakları olarak Korgeneral Osman Erbaş, 10 kahraman şehidimiz ve şehadetinin yıl dönümünde ülkücü şehit Mehmet Kızılcı ağabeyimiz ve cümle bayraklaşmış şuhedanın mübarek ruhlarına Mevlid-i Şerif okuttuk. Rabbim, şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi. ( İHA)

# malatya, darende, Mehmet Kızılcı, Osman Erbaş, Mevlid-i Şerif, şehit, Recep Yıldırım, İHA

09 Mar 2021 - 09:45 Malatya- Gündem

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