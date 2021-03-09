09 Mar 2021 - 09:45- Gündem

Şehit askerler için Mevlid okutuldu

Malatya’nın Darende ilçesinde şehit askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Darende Ülkü Ocakları’nın organize ettiği Mevlid-i Şerif programında konuşan Darende Ülkü Ocakları Başkanı Recep Yıldırım, şehitliğin önemine temas etti.