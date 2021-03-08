Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama

Efsane Malatyasporlular Derneği, Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart’ta saat 13:00’da GMK Bulvarı No:114/1 Maltepe-Ankara adresindeki genel merkezde yapılacağını duyurdu. Dernek, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 21 Mart günü aynı yer ve saatte yapılacağını belirtti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada genel kurulun tüm üyelere ilan edildiği duyurularak hayırlı olması temennisinde bulunuldu. ( Haber Merkezi)