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08 Mar 2021 - 22:11- Spor G: 08 Mar 2021 - 22:25

Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama

Efsane Malatyasporlular Derneği’nın Kasım ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı pandemi nedeniyle yapılamayıp ileri bir tarihe bırakılmıştı. Yerinde normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber dernek genel kurul toplantısı yapma kararı aldı.
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Efsane Malatyasporlular Derneği, Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart’ta saat 13:00’da GMK Bulvarı No:114/1 Maltepe-Ankara adresindeki genel merkezde yapılacağını duyurdu. Dernek, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 21 Mart günü aynı yer ve saatte yapılacağını belirtti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada genel kurulun tüm üyelere ilan edildiği duyurularak hayırlı olması temennisinde bulunuldu. ( Haber Merkezi)

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08 Mar 2021 - 22:11 Malatya- Spor

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