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08 Mar 2021 - 17:49- Yaşam G: 08 Mar 2021 - 17:52

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülseren Çolak’ın taziye: Bostanbaşı Mahallesi, Akkent Sokak, Emiroğlu Apartmanı, A-Blok, No: 9/3, Battalgazi.

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Evren’in taziye: Sarıcıoğlu Mahallesi, Taştepe Caddesi, Evren Apartmanı, No: 50, Battalgazi.

16 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aleyna Doğan’ın taziye: İnönü Mahallesi, Göldağı Sokak, No: 3/15, Yeşilyurt.

72 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Aliye Durmuş’un taziye: Doğanşehir.

37 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ercan Kala’nın taziye: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.” ( Haber Merkezi)

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08 Mar 2021 - 17:49 Malatya- Yaşam

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