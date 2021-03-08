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08 Mar 2021 - 17:35- Asayiş G: 08 Mar 2021 - 17:41

Malatya’da sigara kaçakçılığına geçit yok

Malatya’da sigara kaçakçılığına geçit verilmeyerek, kaçak makaron, gümrük kaçağı sigara ve sigara sarma kâğıdı ele geçirildi.
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Malatya’da sigara kaçakçılığına geçit verilmeyerek, kaçak makaron, gümrük kaçağı sigara ve sigara sarma kâğıdı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya  Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 4 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 19 bin 800 adet sahte Bandorollü boş makaron, bin 80 adet gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı, 15 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. ( İHA)

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08 Mar 2021 - 17:35 - Asayiş

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