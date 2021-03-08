BİSİKLETÇİLER SEZONU AÇTI!

Malatya BİSTUR Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonunda uygulanmamasını fırsat bilerek uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldiler. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ve hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı uzunca süredir grup olarak toplu etkinliğe imza atmayan bisiklet severler sosyal mesafe kurallarına uyarak bisikletleriyle Gündüzbey’e pedal çevirdiler. Topluluk başkanı Efraim Karaman, doğa pedal çevirmenin kıymetinin kısıtlama günlerinde daha çok anlaşıldığını ifade ederek,

Ülkemizi ve Malatya’yı etkisi altına alan salgınla mücadele için uzun zamandır evlerimize kapanmıştık. Bireysel olarak insanlar yürüyüş yapmaya ve bisiklet kullanmayı sürdürüyordu. Bisiklet topluluğu olarak bizlerde toplu gerçekleştirdiğimiz turlara ara vermiştik. Kurallara uyulmanın karşılığında ilimizde vaka sayıları azaldı ve hafta sonu yasakları kaldırıldı. Havaların ısınmasını fırsat bilerek hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yaklaşık 15 dolayında bisiklet gönüllüsüyle Gündüzbey’e bahçe aralarından giderek yaklaşık 30 kilometrelik tur gerçekleştirdik. İnşallah hem bizler hem de vatandaşlarımız salgın döneminde gösterdikleri özveriden ödün vermez ve kurallara aynı şekilde devam ederse bir daha evlerimize kapanmak zorunda kalmayacağız. Doğaya bisikletlerle pedal çevirmeyi özlemiştik. Bu bize çok iyi geldi.

ifadelerini kullandı.