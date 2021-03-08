HANIMINÇİFTLİĞİ’NE BASKETBOL SAHASI

‘Sporla yetişen sağlıklı gençler’ ilkesiyle hareketle Battalgazi’deki çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, gençlik ve spor yatırımları kapsamında çalışmaları devam eden gençlik merkezi, kütüphane, yarı olimpik yüzme havuzunun ardından Hanımın Çiftliği Mahallesine kazandıracağı Basketbol sahasının startını verdi. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi inşa ederken, geleceğimizin teminatı gençlere verdiği sözleri de bir bir yerine getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla harekete geçen ekipler, Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde 850 metrekare alana sahip parkın içerisine 26 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde yapılacak olan Basketbol sahasının yapım çalışmalarına başladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, basketbol sahasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Güder,

Gençlerimize verdiğimiz sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Basketbol sahamızın yapımına başladık. Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı olsun.

dedi.

HABER MERKEZİ