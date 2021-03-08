2020-2021 sezonunda BAL’da mücadele edecek olan mavi beyazlı ekip alternatifli kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli eldiven Alptekin Teytey’i transfer ederek kaleci sorununu çözen Arguvan ekibi orta sahaya iki önemli takviye yaptığını duyurdu. Arguvan Belediyespor sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Osman Türkmen, Hoş geldin Alaattin Közen. Takımımız futbola Fenerspor'da başlayan Kayseri Erciyesspor, Arapgirspor formaları da giyen başarılı sol kanat oyuncusu Osman Türkmen ve futbola İstanbul Gençlerbirliğispor'da başlayan ve Gaziosmanpaşa, Albayrak, Beylerbeyispor, 68 Aksaray Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Alanya Kestelspor ve son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Alaattin Közen ile anlaşmaya varmıştır. Arguvan'ımıza ve Arguvan Belediyespor'umuza hayırlı olsun” denildi.
08 Mar 2021 - 15:11- Spor Güncelleme: 08 Mar 2021 - 15:17
ARGUVAN İKİ OYUNCUYLA ANLAŞTI
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Arguvan Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Ligde üst sıraları hedefleyen mavi beyazlılar transfer çalışmaları kapsamında iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.