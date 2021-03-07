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07 Mar 2021 - 22:01- Gündem G: 07 Mar 2021 - 22:11

Malatya’nın Rengi Turuncuya Döndü!

1 Mart’la başlayan normalleşme sonrası  ‘Sarı’ renkte yer alan Malatya, ‘Turuncu’ kategoriye geçerek; yüksek riskli iller arasında yer aldı. Hafta sonu güzel havayı gören vatandaş, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını da fırsat bilerek kendini sokağa attı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada illeri vaka sayılarına göre renk kodlarıyla sınıflandırdı. Bu renk kodlarına göre yakın zamana kadar Malatya orta risk grubunu temsil eden sarı renkle ifade edildi. Sarı renk grubunda yasaklar kademeli olarak kaldırılıp; yerinde kontrollü normalleşme adımları atıldı.

Yerinde kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Malatya’da vatandaş kendini sokağa attı. Hafta sonu yasağının kalkmasıyla kaldırımlar dolup taştı. İnsan seline dönen sokaklarda salgının yayılmasını önlemek için alınan tüm tedbirler hiçe sayılarak aylarca verilen emek bir nevi boşa çıktı ve Malatya’nın rengi kısa sürede orta risk grubundan yüksek riske geçti.

Turuncu renge bürünen yani yüksek risk grubunda yer alan Malatya’da, vatandaşlardan ekstra kurallara uyması bekleniyor.

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07 Mar 2021 - 22:01 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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