Malatya’nın Rengi Turuncuya Döndü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada illeri vaka sayılarına göre renk kodlarıyla sınıflandırdı. Bu renk kodlarına göre yakın zamana kadar Malatya orta risk grubunu temsil eden sarı renkle ifade edildi. Sarı renk grubunda yasaklar kademeli olarak kaldırılıp; yerinde kontrollü normalleşme adımları atıldı.

Yerinde kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Malatya’da vatandaş kendini sokağa attı. Hafta sonu yasağının kalkmasıyla kaldırımlar dolup taştı. İnsan seline dönen sokaklarda salgının yayılmasını önlemek için alınan tüm tedbirler hiçe sayılarak aylarca verilen emek bir nevi boşa çıktı ve Malatya’nın rengi kısa sürede orta risk grubundan yüksek riske geçti.

Turuncu renge bürünen yani yüksek risk grubunda yer alan Malatya’da, vatandaşlardan ekstra kurallara uyması bekleniyor.