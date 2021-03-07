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07 Mar 2021 - 17:00- Yaşam G: 07 Mar 2021 - 17:07

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hürühan Çiçek’in taziye adresi: İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, A-Blok, İkizler Apartmanı, No: 2, Yeşilyurt.

46 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Enver Şahin’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, Sarıdağ Apartmanı, No: 25, Battalgazi.

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cafer Doğan’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Şehit Yunus Yıldırım Sokak, No: 25, Battalgazi.

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meliha Özpolat’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Akasya Sokak, Birlik Apartmanı, No: 4, Battalgazi.

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Akbaba’nın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Mevlana Sokak, No: 23, Battalgazi.

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şeöşül Yıldız’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, No: 10, Battalgazi.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muhammed El Seyid’in taziye adresi: -

52 yaşında vefat eden ve Öncü Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Emin Yakut’un taziye adresi: Öncü Mahallesi, Yeşilyurt.

83 yaşında vefat eden ve Akuşağı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Yerli Kurel’in taziye adresi: Akuşağı Mahallesi, Kale.

65 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mahmut Şahin’in taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.” ( Haber Merkezi)

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07 Mar 2021 - 17:00 Malatya- Yaşam

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