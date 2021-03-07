Malatya’da 10 kişi vefat etti

“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hürühan Çiçek’in taziye adresi: İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, A-Blok, İkizler Apartmanı, No: 2, Yeşilyurt.
46 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Enver Şahin’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, Sarıdağ Apartmanı, No: 25, Battalgazi.
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cafer Doğan’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Şehit Yunus Yıldırım Sokak, No: 25, Battalgazi.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meliha Özpolat’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Akasya Sokak, Birlik Apartmanı, No: 4, Battalgazi.
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Akbaba’nın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Mevlana Sokak, No: 23, Battalgazi.
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şeöşül Yıldız’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, No: 10, Battalgazi.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muhammed El Seyid’in taziye adresi: -
52 yaşında vefat eden ve Öncü Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Emin Yakut’un taziye adresi: Öncü Mahallesi, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Akuşağı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Yerli Kurel’in taziye adresi: Akuşağı Mahallesi, Kale.
65 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mahmut Şahin’in taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.