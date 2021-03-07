07 Mar 2021 - 16:51- Gündem

“İmdat’ Diye Bağırıyoruz; ‘Malatya’yı Kurtarın”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’da yaşanılan gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Sayın Cumhurbaşkanım; Malatyalılar sizi seviyor ve her zaman zat-ı devletlerinizi “Allah’ına Gurban” diye karşılamış ve bağrına basmıştır. Bugünde; ‘Allah’ına Gurban Erdoğan’ diyoruz ve ‘İmdat’ diye bağırıyoruz; ‘Malatya’yı kurtarın” ifadelerini kaydetti.