Busabah Malatya Busabah Malatya
07 Mar 2021 - 16:41- Spor G: 07 Mar 2021 - 16:44

BÜYÜKŞEHİR ŞANSINI ZORA SOKTU!

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi B Grubu’nda mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, deplasmanda Ordu ekibi Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Play off gruplarına katılabilme şansını devam ettirebilmesi için mutlak galip gelmesi gereken maçta turuncu yeşilliler rakibine 3-1’lik skorla mağlup oldu.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Sezona Efeler Ligi parolasıyla başladıktan sonra seri galibiyet alarak zirveye oynayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, aradan geçen zamanda aldığı mağlubiyetlerle bu iddiasından hızla uzaklaştı. Devre arasında kadrosuna iki önemli oyuncu katarak Play off grubu şansını sürdürmek isteyen Malatya ekibi ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamamış 12.haftada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a dış sahada 3-2 kaybetti. 13.haftada Asur Gençlik’i 3-0’lık skorla geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi, 14.haftada Erzin Yeşilkentspor’a 3-1 yenildi. Ligin 15.haftasında Dinamik Gençlik’i 3-2 yenen turuncu yeşilliler 16.haftada TÜRŞAD’a konuk oldu. Saha olayları yüzünden maçın hakemi tarafından tatil edilen müsabakayla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen galip sayılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, 17.haftada Şiran Akademi’yi evinde 3-0 yendi. Ligin 18.haftasında bu hafta sonu Ordu Ekibi Akkuş Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan turuncu yeşilliler sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Ligde 11 galibiyetle 31 puan toplayan Malatya ekibi 6. Basamakta bulunuyor. Filenin kaplanları gelecek hafta evinde lider Cizre Belediyespor’u konuk edecek. Bu hafta ligde alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

TÜRŞAD- YENİ KIZILTEPE (ERTELENDİ)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BLD. 3-0 DİNAMİK GENÇLİK

ERZİN YEŞİLKENTSPOR 2-3 NİKSAR BLD.

AKKUŞ BLD. 3-1 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BLD.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BLD. 3-0 ASUR GENLİK

CİZRE BLD. 3-0 ŞİRAN AKADEMİ

# Efeler Ligi, türkiye voleybol federasyonu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, malatya büyükşehir belediyesi voleybol takımı, Akkuş Belediyespor, malatya, Önemli, yeni, ile, malatya büyükşehir belediyesi, Şiran Akademi, Voleybol Takımı

07 Mar 2021 - 16:41 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
KAPLAN EGE’DE ÇIKIŞ ARAYACAK mask
KAPLAN EGE’DE ÇIKIŞ ARAYACAK
PERDEYİ KARDEŞLER AÇACAK mask
PERDEYİ KARDEŞLER AÇACAK
BÜYÜKŞEHİR İÇİN KADER MAÇI mask
BÜYÜKŞEHİR İÇİN KADER MAÇI
Basketbol Potası Alınacak! mask
Basketbol Potası Alınacak!
Arguvan Teytey'le Anlaştı mask
Arguvan Teytey'le Anlaştı
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz! mask
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz! mask
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz!
Arguvan Teytey'le Anlaştı mask
Arguvan Teytey'le Anlaştı
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama mask
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI? mask
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI?
MALATYA TEPKİLİ VEKİLLER SUSKUN! mask
MALATYA TEPKİLİ VEKİLLER SUSKUN!
Mahkumlar birbirine girdi! mask
Mahkumlar birbirine girdi!

GALERİ

Battalgazi’de Acı Ölüm! mask
Battalgazi’de Acı Ölüm!
Gevrek'e istifa çağrısı mask
Gevrek'e istifa çağrısı
Keskin’den Ahilik Kültürü Mesajı mask
Keskin’den Ahilik Kültürü Mesajı
Depremi Yaşatarak.... mask
Depremi Yaşatarak....
Malatya’da Kaza: 3 Yaralı mask
Malatya’da Kaza: 3 Yaralı
Kanbay’dan ince sitem mask
Kanbay’dan ince sitem
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL