BÜYÜKŞEHİR ŞANSINI ZORA SOKTU!

Sezona Efeler Ligi parolasıyla başladıktan sonra seri galibiyet alarak zirveye oynayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, aradan geçen zamanda aldığı mağlubiyetlerle bu iddiasından hızla uzaklaştı. Devre arasında kadrosuna iki önemli oyuncu katarak Play off grubu şansını sürdürmek isteyen Malatya ekibi ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamamış 12.haftada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a dış sahada 3-2 kaybetti. 13.haftada Asur Gençlik’i 3-0’lık skorla geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi, 14.haftada Erzin Yeşilkentspor’a 3-1 yenildi. Ligin 15.haftasında Dinamik Gençlik’i 3-2 yenen turuncu yeşilliler 16.haftada TÜRŞAD’a konuk oldu. Saha olayları yüzünden maçın hakemi tarafından tatil edilen müsabakayla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen galip sayılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, 17.haftada Şiran Akademi’yi evinde 3-0 yendi. Ligin 18.haftasında bu hafta sonu Ordu Ekibi Akkuş Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan turuncu yeşilliler sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Ligde 11 galibiyetle 31 puan toplayan Malatya ekibi 6. Basamakta bulunuyor. Filenin kaplanları gelecek hafta evinde lider Cizre Belediyespor’u konuk edecek. Bu hafta ligde alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

TÜRŞAD- YENİ KIZILTEPE (ERTELENDİ)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BLD. 3-0 DİNAMİK GENÇLİK

ERZİN YEŞİLKENTSPOR 2-3 NİKSAR BLD.

AKKUŞ BLD. 3-1 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BLD.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BLD. 3-0 ASUR GENLİK

CİZRE BLD. 3-0 ŞİRAN AKADEMİ