Kumar oynayanlara çifte ceza

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar baskını yaptı. Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa hem kumar oynadıkları hem de pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Ekipler, kumar parası olan 200 TL'yi muhafaza altına aldı.
İş yeri sahibi K.A. isimli şahıs hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.