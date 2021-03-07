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07 Mar 2021 - 16:29- Asayiş G: 07 Mar 2021 - 16:33

Kumar oynayanlara çifte ceza

Malatya’da, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa hem kumar oynadıkları hem de pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
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Malatya  Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar baskını yaptı. Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa hem kumar oynadıkları hem de pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Ekipler, kumar parası olan 200 TL'yi muhafaza altına aldı.

İş yeri sahibi K.A. isimli şahıs hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. ( İHA)

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07 Mar 2021 - 16:29 Malatya- Asayiş

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