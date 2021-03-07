BUSABAH 11 YAŞINDA

Çok kısa bir süre önce BUSABAH TV Youtube Kanalı’nı devreye sokan BUSABAH gazetesi vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Ulusal standartlardaki net baskısından renkli sayfalarına, abone ve bayii satışından yükselerek üstüne koyan tirajına kadar birçok ilki Malatyalı okurlarımız için yerine getiren gazetemiz “ Malatya’nın gazetesi olmanın” mutluluğunu yaşıyor.

Yaptığı tarafsız, ilkeli, objektif haberler ile tanınan Malatya’ya ve gazetecilik mesleğine önemli bir yatırım yapan BUSABAH gazetesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en çok satan ve okunan yerel gazetesi olma unvanını gururla taşıyor.

Sırtını hiç kimseye hiç bir kuruma dayamadan ayaklarının üzerinde duran ve her zaman doğruyu yazan gazetemiz her kesiminin ve herkesin gözü kulağı sesi olmaya devam edecek.

Gazetemize emek veren okuyan okutan herkese teşekkürlerimiz sunuyor hep birlikte nice yıllar diliyoruz.