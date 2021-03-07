ÇALIŞKAN: ÜZGÜNÜZ

Süper Lig’in 29. haftasında Y. Denizlispor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 8 haftalık galibiyet hasretini 9 haftaya çıkardı. Denizlispor’un bulduğu gollerin bireysel hatalarından kaynaklı olduğunu belirten Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı,
İki takım içinde çok önemli bir müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde etkili işler yapmaya çalıştık. İlk golü biz bulduk. Baraj hatası arkasında 2. bölgeden 3. bölgeye geçiş paslarında hatalardan dolayı 2 tane gol yedik. Maçın geneline baktığınız zaman Denizlispor’un zaman zaman oyun içerisinde bizden daha iyi mücadele ettiği anlar oldu. Şunu söyleyebilirim, yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu. Herhangi bir kontratak, hazırlanış olarak, pas olarak bir varyasyon olmayan gollerdi. Denizlispor’u tebrik etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Üzgünüz.
dedi. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.