07 Mar 2021 - 14:38- Spor

ÇALIŞKAN: ÜZGÜNÜZ

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini belirterek, “Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu. Herhangi bir kontratak, hazırlanış olarak, pas olarak bir varyasyon olmayan gollerdi” dedi.