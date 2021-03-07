Yasaksız hafta sonu yaramadı

Geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kontrollü normalleşmenin adımlarından biri olan orta riskli bölgelerde cumartesi-pazar günü kısıtlamasının kalkması ile vatandaşlar sokaklara akın etti. 100 günden fazladır hafta sonları dışarı çıkmanın yasak olduğu Malatya’da da bu kısıtlamanın sona ermesi ile hafta sonunun ilk günü cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu göze çarptı.
Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen Malatyalılar, sokaklara çıkarken ortaya çıkan görüntü ise birçok kişiyi şimdiden endişelendirmeye başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş’ın önceki gün kentte vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklamasıyla gözlerin çevrildiği Malatya’da ortaya çıkan sosyal mesafesiz insan yoğunluğu vakaların yeniden tırmanışa geçeceği endişesini de birlikte getirdi.
Birçok vatandaş, alınan tedbirlere devam edilmesi gerektiğini ve lüzumsuz yere kalabalığa girilmemesi gerektiğini ifade etti. Aylar sonra yeniden sokağa çıkma fırsatı bulan 65 yaş üstü vatandaşlar da alınan bunca önlem ve tedbirin boşa gitmemesi için herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.