Busabah Malatya Busabah Malatya
07 Mar 2021 - 14:08- Yaşam G: 07 Mar 2021 - 14:14

Kayıp çocuk drone ile bulundu

Malatya’da kayıp çocuk drone ile bulundu.
mask

Edinilen bilgiye göre olay, Akçadağ İlçesi Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Çelik isimli 4 yaşındaki erkek çocuk sabah saatlerinde evinin arka sokağında tek başına oynarken kayboldu.

Köy halkı ve akrabaları tarafından aramalarına rağmen bulunamadığı yönünde 112 ihbar hattına müracaatta bulunuldu. Olay yerinde Akçadağ İlçe Jandarma görevlileri geniş kapsamlı arama başlattı.

Olay yerinde drone faaliyeti ile birlikte yapılan arama sonucu kayıp çocuk evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Yağmurlu Mahallesi ara yolunda yönünü kaybetmiş halde yürürken bulundu.

Kayıp çocuk sağlık kontrollerinin ardından Bahri Mahallesi'nde ikamet eden ailesine teslim edildi.( İHA)

# Bahri Mahallesi, Özgür Çelik, drone, Yağmurlu Mahallesi, akçadağ, kayıp çocuk, malatya, malatya haber, İHA, ile, sağlık, sonucu

07 Mar 2021 - 14:08 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Belediyeden konut alanı satışı! mask
Belediyeden konut alanı satışı!
Vatandaşlardan kaldırım isyanı! mask
Vatandaşlardan kaldırım isyanı!
Esnaf: Refüje Dokunmayın! mask
Esnaf: Refüje Dokunmayın!
Otopark Ücreti Meclis Gündemi'nde! mask
Otopark Ücreti Meclis Gündemi'nde!
Malatya'da bugün vefat edenler! mask
Malatya'da bugün vefat edenler!
Hamsi Kırmızı Etle Yarışıyor mask
Hamsi Kırmızı Etle Yarışıyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz! mask
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz!
Arguvan Teytey'le Anlaştı mask
Arguvan Teytey'le Anlaştı
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama mask
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI? mask
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI?
MALATYA TEPKİLİ VEKİLLER SUSKUN! mask
MALATYA TEPKİLİ VEKİLLER SUSKUN!
Mahkumlar birbirine girdi! mask
Mahkumlar birbirine girdi!

GALERİ

Battalgazi’de Acı Ölüm! mask
Battalgazi’de Acı Ölüm!
Gevrek'e istifa çağrısı mask
Gevrek'e istifa çağrısı
Keskin’den Ahilik Kültürü Mesajı mask
Keskin’den Ahilik Kültürü Mesajı
Depremi Yaşatarak.... mask
Depremi Yaşatarak....
Malatya’da Kaza: 3 Yaralı mask
Malatya’da Kaza: 3 Yaralı
Kanbay’dan ince sitem mask
Kanbay’dan ince sitem
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL