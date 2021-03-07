Kayıp çocuk drone ile bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Akçadağ İlçesi Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Çelik isimli 4 yaşındaki erkek çocuk sabah saatlerinde evinin arka sokağında tek başına oynarken kayboldu.
Köy halkı ve akrabaları tarafından aramalarına rağmen bulunamadığı yönünde 112 ihbar hattına müracaatta bulunuldu. Olay yerinde Akçadağ İlçe Jandarma görevlileri geniş kapsamlı arama başlattı.
Olay yerinde drone faaliyeti ile birlikte yapılan arama sonucu kayıp çocuk evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Yağmurlu Mahallesi ara yolunda yönünü kaybetmiş halde yürürken bulundu.
Kayıp çocuk sağlık kontrollerinin ardından Bahri Mahallesi'nde ikamet eden ailesine teslim edildi.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.