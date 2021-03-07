Araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre, Metin K. (37) idaresindeki 44 T 0374 plakalı ticari taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç geri geri 3-4 metre savrulurken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışırken, sağlık ekipleri ise kalp mesajı yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonucu yaralı şahıs bulunduğu yerden çıkarıldı. Bir süre ambulansta müdahalede bulunulan Metin K. bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti.
Kazaya karışan aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.