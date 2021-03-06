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06 Mar 2021 - 18:18- Spor G: 06 Mar 2021 - 18:22

YMS BU KEZ DENİZLİ'YE CAN VERDİ

Süper Lig’in 29. haftasında Denizlispor'a konuk olan Yeni Malatyaspor rakibine 3-2 yenildi.
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Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Denizlispor: Cenk xx, Mohamed xx, Mustafa Yumlu xx, Lesimann x (Kubilay Aktaş dk. 27 x), Özer xx, Murawski xxx, Diskerud xxx (Oğuz dk. 83 ?), Mesanovic xx (Tusha dk. 83 ?), Recep xxx (Bakalorz dk. 66 x), Sacko xx (Hasan dk. 83 ?), Rodallega xxx
Yedekler: Hüseyin, Sakıb, Lopes, Dossevi, Ali
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Yeni  Malatyaspor: Ertaç xx, Ramadan xx, Hadebe xx, Wallace xx, Chebake xx, Mustafa Eskihellaç xxx (Fofona dk. 63 xx), Acquah xx (Zuqui dk. 46 xx), Adem xx, Mallan xxx ( Kubilay Kanatsızkuş dk. 83 ?), Zeki xx, Tetteh xx
Yedekler: Eray, Bülent, Semih, Ahmed, Malle, Topalli, Umut
Teknik Direktör: Ali Ravcı
Goller: Mallan (dk. 16) (Yeni Malatyaspor), Rodallega (dk. 31), Recep (dk. 45), Sacko (dk. 80) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Recep, Mesanovic, Murawski (Denizlispor), Zeki, Zuqui (Yeni Malatyaspor)

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06 Mar 2021 - 18:18 - Spor

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