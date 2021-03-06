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06 Mar 2021 - 16:15- Spor G: 05 Mar 2021 - 18:47

KAPLAN EGE’DE ÇIKIŞ ARAYACAK

Süper Lig’de yaşadığı puan kayıplarıyla alt sıralara doğru gerileyen Yeni Malatyaspor sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Geçen yıl küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde yeniden mücadele etmeye hak kazanan sarı kırmızılı ekip haftalardır galibiyet yüzü göremezken, rakiplerinin puan farkını kapatmasıyla da yakaladığı avantajı yitirmeye başladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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 Denizlispor karşısında alacağı 3 puanla alt sıralardaki rakipleriyle puan farkını korumayı planlayan Yeni Malatyaspor bay haftasına ise moralli girmeyi hedefliyor.

Sarı kırmızılı temsilcimiz dördüncü kez mücadele verdiği Süper Lig’in ilk yarısında topladığı 27 puanla orta sıralarda yer alarak geçen yılki kümede kalma endişesini yaşamayacağını taraftarına göstermişti. Ancak ligin ikinci yarısında geride kalan 7 haftada 4 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor’da futbolcuların maçlarda yaşadıkları konsantrasyon ve antrenman eksikliği sezon sonunda takımın kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalabileceği ön görüsüne neden oluyor. Hamzaoğlu’nun görevden ayrılmasıyla Denizlispor karşısında teknik direktörsüz üçüncü maçına çıkacak olan Malatya ekibi galip gelememesi durumunda maç yapmadan geçireceği haftaya ateş üstünde girecek. Denizlispor maçı hazırlıklarını dün tamamlayarak akşam saatlerinde maçın oynanacağı kente özel uçakla geçen sarı kırmızılılarda eksik ve cezalı oyuncunun bulunmaması zorlu müsabaka öncesinde teknik heyetin elini güçlendiriyor.

ZEKİ KULÜBÜYE AHMET ONBİRE

Ligde 21 puanı bulunan rakibini yenerek çıkış yakalamak isteyen Yeni Malatyaspor’da sportif direktör Ali Ravcı ve teknik sorumlu Hakan Çalışkan yedek kulübesinde takımın başında olacak. Beşiktaş maçında kalabalık defansla rakibini ön bölgede tutarak kontra ataklarla gol bulma stratejisi uygulayan sarı kırmızılıların Denizlispor karşısında da hızlı hücumlarla gol bulmaya çalışacağı tahmin ediliyor. Teknik heyetin Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında bekleneni veremeyen Zeki Yavru’yu yedeğe çekmesi beklenirken, orta alanda Acquah-Ahmet ikilisinin onbirde başlaması ön görülüyor. Hamza Hamzaoğlu’nun ayrılmasıyla kadroya giremeyen Kubilay Kanatsızkuş ve cezası biten Semih Kaya’nın ise 21 kişilik kadroda yer aldığı öğrenildi. İçerde oynadığı son maçta Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etmeyi başaran Denizlispor karşısında sarı kırmızılıların gol umudu her zamanki gibi Benjamin Tetteh ve Adem Büyük olacak. Bu ikilinin sahaya yine ilk onbirde çıkması bekleniyor. Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabaka Bein Sports HD 1’den naklen yayınlanacak.

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06 Mar 2021 - 16:15 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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