PERDEYİ KARDEŞLER AÇACAK

Süper Lig’in 29.haftasında perde bugün oynanacak Denizlispor- Yeni Malatyaspor maçıyla açılacak. Kümede kalma yarışını yakından ilgilendirecek maçı Arda Kardeşler (Bursa Üst Klasman Hakemi), Erdinç Sezertam (Ankara Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mehmet Salih Mazlum (Trabzon Üst Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın (Bursa Üst Klasman Hakemi). Bu sezon Süper Lig’de 10 karşılaşmada görev alan Arda Kardeşler bu maçlarda toplam 31 kez sarı 2 kez kırmızı kartına başvurdu. Kardeşler, Yeni Malatyaspor’un ligin ilk yarısında Malatya’da Kasımpaşa’yı 2-0 yendiği müsabakayı da yönetmişti.
Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
6 MART CUMARTESİ
16.00 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
7 MART PAZAR
13.30 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Özgün Yankaya
16.00 Hatayspor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ali Şansalan
8 MART PAZARTESİ
16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Göztepe - BB Eruzumspor: Zorbay Küçük
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.