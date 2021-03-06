PERDEYİ KARDEŞLER AÇACAK

Süper Lig’in 29.haftasında perde bugün oynanacak Denizlispor- Yeni Malatyaspor maçıyla açılacak. Kümede kalma yarışını yakından ilgilendirecek maçı Arda Kardeşler (Bursa Üst Klasman Hakemi), Erdinç Sezertam (Ankara Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mehmet Salih Mazlum (Trabzon Üst Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın (Bursa Üst Klasman Hakemi). Bu sezon Süper Lig’de 10 karşılaşmada görev alan Arda Kardeşler bu maçlarda toplam 31 kez sarı 2 kez kırmızı kartına başvurdu. Kardeşler, Yeni Malatyaspor’un ligin ilk yarısında Malatya’da Kasımpaşa’yı 2-0 yendiği müsabakayı da yönetmişti.

Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:



6 MART CUMARTESİ

16.00 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Mete Kalkavan



7 MART PAZAR

13.30 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Özgün Yankaya

16.00 Hatayspor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ali Şansalan



8 MART PAZARTESİ

16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Göztepe - BB Eruzumspor: Zorbay Küçük