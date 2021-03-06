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06 Mar 2021 - 16:00- Spor G: 05 Mar 2021 - 18:44

PERDEYİ KARDEŞLER AÇACAK

Süper Lig’in 29.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Yeni Malatyaspor’un deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacağı müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ömer Ali Delibaş
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Süper Lig’in 29.haftasında perde bugün oynanacak Denizlispor- Yeni Malatyaspor maçıyla açılacak. Kümede kalma yarışını yakından ilgilendirecek maçı Arda Kardeşler (Bursa Üst Klasman Hakemi), Erdinç Sezertam (Ankara Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mehmet Salih Mazlum (Trabzon Üst Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın (Bursa Üst Klasman Hakemi). Bu sezon Süper Lig’de 10 karşılaşmada görev alan Arda Kardeşler bu maçlarda toplam 31 kez sarı 2 kez kırmızı kartına başvurdu. Kardeşler, Yeni Malatyaspor’un ligin ilk yarısında Malatya’da Kasımpaşa’yı 2-0 yendiği müsabakayı da yönetmişti.

Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

6 MART CUMARTESİ
16.00 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

7 MART PAZAR
13.30 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Özgün Yankaya
16.00 Hatayspor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ali Şansalan

8 MART PAZARTESİ
16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Göztepe - BB Eruzumspor: Zorbay Küçük

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06 Mar 2021 - 16:00 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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