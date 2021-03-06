06 Mar 2021 - 15:45- Spor

BÜYÜKŞEHİR İÇİN KADER MAÇI

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Ordu ekibi Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Play off gruplarına katılmak için rakibini yenmesi gereken turuncu yeşilliler kaybetmesi halinde umutlarını gelecek sezona bırakacak.