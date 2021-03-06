Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, grubunun 18.haftasında Ordu ekibi Akkuş Belediyespor’a konuk olacak. Ordu Akkuş Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak müsabaka TV 52 ekranlarından canlı yayınlanacak. Geçen hafta Malatya’da Gümüşhane ekibi Ünsal Group Şiran Akademi’yi 3-0’lık skorla yenerek Play off müsabakalarına katılma şansını sürdüren turuncu yeşilliler ligin dördüncü sırasında yer alan Akkuş karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Ligde bir maçı eksik olan 28 puanla 6. basamakta bulunan Malatya ekibi Ordu ekibine kaybetmesi halinde Play off şansını da yitirecek.
06 Mar 2021 - 15:45- Spor Güncelleme: 05 Mar 2021 - 18:38
BÜYÜKŞEHİR İÇİN KADER MAÇI
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Ordu ekibi Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Play off gruplarına katılmak için rakibini yenmesi gereken turuncu yeşilliler kaybetmesi halinde umutlarını gelecek sezona bırakacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.