Busabah Malatya Busabah Malatya
06 Mar 2021 - 14:00- Yaşam G: 05 Mar 2021 - 18:24

Üç İlin Ortasında Ama Çile Çekiyorlar

Elazığ’da Keban Baraj Gölü kıyısında 3 ilin ortasında yer alan Dürümlü köyünde GSM hatları evlerde çekmeyince vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Köyden üst kısmına yürüyerek şebekelerin çektiği yerden irtibat kuran yöre sakinleri, bu sorunun ortadan kaldırılması için ilgililerden destek bekliyor.
mask

Elazığ’ın Keban ilçesinde 14 kilometre uzaklıkta olan 85 nüfus ve 40 haneli Dürümlü köyünde GSM hatları evlerde çekmediği için vatandaşlar zorluk yaşıyor. Keban Baraj Gölü kıyısında olan Keban ve Ağın ilçeleri ile birlikte Malatya’nın Arapgir ve Tunceli Çemişgezek ilçelerine sınır bir konumda yer alan köyün sakinleri 1 kilometre yürüyerek çıktıları tepeden telefon görüşmesi yapmaya çalışıyor. Çıktıkları tepede ise köpek saldırısı ile karşı karşıya kaldıklarını belirten köy sakinleri özellikle pandemi sürecinde çocuklarının eğitimden geri kaldıklarını belirtti.

Köylerinin dört ilçenin sınırında olduğunu belirten Muhtar Yılmaz Taşer, "Buradaki tek sıkıntımız şebeke sıkıntısı. Telefon görüşmesi yapmamız için yaklaşık 1 kilometre yukarılara gidiyoruz. Köyümüzde çocuk nüfusumuz ve öğrenciler var. 3 çocuk sadece bende var ve derslere giremiyorlar. İnternetimiz olsa hiçbir sıkıntımız yok. Köyümüz güzel bir konumda ama dediğim gibi internet sıkıntımız var. İnternetten ziyade telefon şebeke sıkıntımız var. Köyümüzde Keban, Ağın, Çemişgezek ve Arapgir ilçelerine sınır bir konumda" dedi.

“BİR HASTAMIZ OLSA SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Yaklaşık bir kilometre yol kat ederek şebeke çeken bir yere gittiklerini dile getiren köy sakinlerinden 63 yaşındaki Süleyman Kılınç ise,

Köyümüzde telefon çekmiyor. Bir hastamız olsa sıkıntı çekiyoruz. Ulaşım doğru dürüst yok, aracı olmayanlar sıkıntı çekiyorlar. Telefon çeken bir yer var, 1 kilometre uzağa gideceğiz ki çeksin. İnternet, bilgisayar, telefon yok. Köyümüzde sokak köpekleri var. Bu sorundan dolayı gece dışarı çıkamıyoruz. Yetkililerimiz bir an önce bizimle ilgilenmeleri gerekiyor.

diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Halis Bilgin'de 

Malum şartlardan dolayı köye geldik. Okula gidemiyoruz çünkü pandemi sürecinde okullar kapalı. Burada sınavlarımız oluyor ama sınavlara katılmıyoruz. Çünkü şebeke çekmiyor. Şebeke için bayağı bir mesafe gitmemiz gerekiyor. Sınavlarım oluyor şebekede sıkıntılı, sınavın ortasında şebeke gidiyor ve gelmesi biraz vakit alıyor. Sınav doğru düzgün yapamıyorum. İnternet çekmediği için mağdurluk yaşıyoruz. Bir şey olduğunda konuşamıyorsun ve işlerin oluyor hal edemiyorsun. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Talebimiz, köyümüze telefon şebekesi gelmesi ve internet alt yapısının bağlantısının yapılmasıdır.

şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi Damla Taşer de köyde internet çekmediği için derslerinden geri kalmamak için pandemi süresince şehre gitmek zorunda kaldıklarını aktardı. ( İHA)

# elazığ, keban, süleyman kılıç, halis bilgin, şebeke sorunu, Keban Baraj Gölü, Damla Taşer, öğrenci, malatya, İHA, ile, pandemi

06 Mar 2021 - 14:00 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Belediyeden konut alanı satışı! mask
Belediyeden konut alanı satışı!
Vatandaşlardan kaldırım isyanı! mask
Vatandaşlardan kaldırım isyanı!
Esnaf: Refüje Dokunmayın! mask
Esnaf: Refüje Dokunmayın!
Otopark Ücreti Meclis Gündemi'nde! mask
Otopark Ücreti Meclis Gündemi'nde!
Malatya'da bugün vefat edenler! mask
Malatya'da bugün vefat edenler!
Hamsi Kırmızı Etle Yarışıyor mask
Hamsi Kırmızı Etle Yarışıyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz! mask
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz!
Arguvan Teytey'le Anlaştı mask
Arguvan Teytey'le Anlaştı
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe! mask
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe!
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama mask
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI? mask
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI?
MALATYA TEPKİLİ VEKİLLER SUSKUN! mask
MALATYA TEPKİLİ VEKİLLER SUSKUN!

GALERİ

Depremi Yaşatarak.... mask
Depremi Yaşatarak....
Malatya’da Kaza: 3 Yaralı mask
Malatya’da Kaza: 3 Yaralı
Kanbay’dan ince sitem mask
Kanbay’dan ince sitem
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama mask
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama
Vali Baruş: Endişeliyiz! mask
Vali Baruş: Endişeliyiz!
Malatya’da “KADES” yaygınlaşıyor mask
Malatya’da “KADES” yaygınlaşıyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL