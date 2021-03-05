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05 Mar 2021 - 18:12- Siyaset G: 05 Mar 2021 - 18:17

MALATYA TEPKİLİ VEKİLLER SUSKUN!

Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde bulunan Hippoterapi Merkezi ve sosyal tesislerin de içerisinde bulunduğu 55 dönüm arazi 5 yıllığına özel bir şirkete kiraya verildi.  Bu durumun Sultansuyu Tarım İşletmesinin özelleşmesinin kapısını açacağını belirten vatandaşlar özelleştirilmeye her anlamda karşı olduklarını ifade ettiler.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Konuya dair ayrıntıların paylaşılmaması kafalarda soru işaretleri yarattı.  Öte yandan 55 dönüm arazinin nasıl özelleştirildiği, ihaleyi alan firmanın bu araziyi nasıl kullanacağı, hangi haklara sahip olduğu bilinmiyor.

FENDOĞLU’DA SESSİZ!

 Öte yandan geçtiğimiz ekim ayında Sultansuyu Harası’ndaki bazı binaların yıkım işlemini meclis gündemine taşıyan milletvekili Fendoğlu, Sultansuyu Harası’ndaki Hippoterapi ve sosyal tesislerin kiraya verilmesi karşısında sessizliğe büründü. “Sultansuyu’na sahip çıkmalıyız” diyen Milletvekili Fendoğlu’nun kiralama işlemine vereceği tepki ve yapacağı açıklamalar merak edilirken, milletvekili Fendoğlu sessizliğini koruyor.

Geçtiğimizi aylarda Sultansuyu Hakas’ındaki yıkım işlemini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Sultansuyu Harası’na sahip çıkmalıyız” demişti. Fendoğlu’nun Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde bulunan Hippoterapi Merkezi ve sosyal tesislerin de içerisinde bulunduğu 55 dönüm arazi 5 yıllığına özel bir şirkete kiraya verilmesine vereceği tepki merak konusu oldu. Malatya halkı Sultunsuyu Harası’nın özeleştirilmesine veya kısmen kiraya verilerek özelleşmesine tepki gösteriyor.

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05 Mar 2021 - 18:12 - Siyaset

Muhabir Sinem Hatun Davut

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