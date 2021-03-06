Atanamayan öğretmenlerin destek talebi

Atanamayan Öğretmenler Platformu, Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akdoğan, Platform temsilcilerinin kendisine ‘Öğretmenler 60 Bin Atama Bekliyor’ başlıklı ve ‘mevcut atama bekleyen öğretmen sayısı, mevcut öğretmen açığı, öğretmen atama Sayıştay raporu, KPSS puanı geçerlilik süresi, 3600 ek gösterge’ alt başlıklarını içeren bir dosya sunup, destek talebinde bulunduklarını söyledi.

“Öğretmenlik mesleğin Peygamber mesleğidir, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirmeye talip olan atama bekleyen öğretmenlerimizin hak ettikleri mesleklerine başlamalarının sağlanması bir vazifedir” diyen Akdoğan, öğretmenlere Türkiye’de yaklaşık 150 bin öğretmen açığının olduğunu, bu ihtiyacın bir an önce karşılanması için Türkiye şartları da göz önünde bulundurularak en az 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerektiği, ücretli öğretmenliğe son verilmesinin elzem olduğu, atama bekleyen öğretmenlerimizin atanıp mesleklerini icra etmeleri için emekliliği özendirecek olan 3600 ek göstergenin de bir an evvel uygulamaya konulması gerektiği belirttiklerini dile getirdi.

Platform temsilcilerine atama talepleri konusunda destek olacaklarını ifade eden Akdoğan, Türkiye’nin geleceği için öğretmen açığının giderilmesi konusunda ısrarcı olduklarını, eğitim gibi önemli bir konunun günü kurtarmak amacıyla ücretli öğretmenlik uygulamasıyla geçiştirilemeyeceğini kaydetti.