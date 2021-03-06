Bitlis Şehitleri Son Yolculuklarına Uğurlandı

Bingöl’den Tatvan’a gitmek için kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin naaşları, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından Ankara’ya getirildi.

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen devlet törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, siyasi parti genel başkanları ve temsilcileri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletvekilleri, askeri ve sivil görevliler katıldı.

"ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERE ÖLÜLER DEMEYİNİZ, ONLAR DİRİDİRLER ANCAK SİZ BİLEMEZSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız, hakka uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki; rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı, mütevazi bir insandı ve yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kazayla emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Şimdi, 11 şehidimizi hakka uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabii tüm aileye, ordumuza, milletimize rabbimden sabırlar diliyorum. Tezkiye ile şu anda bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz, zaten sizler özellikle tezkiye ettiniz. Hocamızın da ifade ettiği gibi, ‘Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız.’ Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi, rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabbim bir mükafat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki rabbim bizlere de bunu nasip eder ve son olarak bende tüm kardeşlerimden bir fatiha okumalarını isteyeceğim.”

Burada düzenlenen törenin ardından Korgeneral Osman Erbaş, Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Salih Sarıoğulu’nun naaşları defnedilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği’ne, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu’nun naaşı Kırıkkale'ye, Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Astsubay Üst Çavuş Nazmi Yılmaz’ın naaşları Kahramanmaraş'a, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in naaşı Afyonkarahisar'a, Uzman Çavuş Hakan Gül’ün naaşı Amasya'ya ve Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin naaşı Kayseri’ye uğurlandı. ( İHA)