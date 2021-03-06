Kanbay’dan ince sitem

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ÖNDER İmam Hatipler Derneği Malatya Şubesi, dün bir program düzenleyerek dezavantajlı öğrencilere kaynak kitabı yardımında bulundu. Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen ve toplam 16 bin kaynak kitabın dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına önceki gün Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen askerlere rahmet ve yakınları ile Türk Milletine baş sağlığı ve sabır dileyerek başlayan Kanbay, Milli Eğitim ailesi olarak askerlerin, devletin, Milletin yanında olduklarını söyledi.

“FAKİR, YOKSUL, GARİBAN ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIZ”

“En çok önemsediğimiz dezavantajlı gruplar için bir aradayız” diyen Kanbay, “Bu şehrin yetimleri, öksüzleri, annesi-babası ayrılan, parçalanan aile çocukları, fakir, yoksul, gariban çocuklar için buradayız. En çok dokunmak, yanında olmak, yürüklerine girmek istediğimiz, yalnız kalmasını istemediğimiz bu grupların Milli Eğitim ailesi olarak yanında olmak istedik. ÖNDER Başkanımız bu konuda bizlere destek olabileceklerini ifade ettiler. Bizler de ilimizdeki daha önce 8’inci sınıflarda sınava hazırlanan öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kaynak desteğinde bulunmuştuk. Bugün de sesimizi önder duydu ve Deniz Feneri’yle beraber bu şehrin çocuklarına dokunmak istediklerini bize belirttiler. Bizler de onlar adına çok mutlu olduk. Açıkçası sesimizi duyurduğumuz için mutluyuz. Şehrimizde sesimizi duymak isteyen elbette çok fazla hayırsever, iş adamı, STK vardır. Bu çocukların yalnız kalmadığını, yalnız olmadığını bizim onlara devlet, millet olarak hissettirmemiz lazım. Bu nedenle de dezavantajlı 9-10-11’inci sınıflarımızdaki çocuklarımıza kaynak desteğinde bulunacağız” diye konuştu.

“SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ”

Malatya’dan çok ciddi bir destek beklediklerini ifade eden Kanbay, “Dünyanın en güzel şeyi, bir şeyi vermek, infak etmek, bağışlamak. Duygularını, malını, mülkünü, düşünceleri bununla ilgili infakta bulunmak. Bundan dolayı ben açıkçası buna vesile olduğum için fazlasıyla mutluyum. Vesile olanlara da teşekkür ediyorum. Başta ilçe müdürlerime, okul müdürlerime, öğrencilerime, öğretmenlerime, Milli Eğitimin büyük ailesine teşekkür ediyorum. STK’larımıza aynı şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu şehrin 15 bin civarında yetim, öksüz, parçalanmış ve dezavantajlı ekonomik yetersizliği olan öğrencisi var. Tablet konusunda biz bunu yapamadık, bari kaynak konusunda çocuklarımızın yanında duralım. Bunun çok da bir maliyeti yok. Tekrar sesimi duyurmak istiyorum. Tablet ihtiyacımız hala bitmedi. Çünkü biz 2 gün yüz yüze eğitim yapıyoruz, 3 gün de online eğitime devam ediyoruz. Aynı duyarlılığı şehrimizin tablet konusunda gerçekleştireceğini düşünüyorum. Şehrimizden ciddi bir şekilde destek bekliyoruz” söylemlerinde bulundu.

“ÇÜNKÜ BEN BU KONUDA SESİMİ DUYURAMADIM”

Gazetemizin “Maalesef belediyeler haberlerin yapılmasıyla birlikte tablet dağıtımı yaptılar. Destek konusunda belediyelere bir çağrı yapmak ister misiniz? Sorusuna cevap veren Kanbay, “Ben sadece Milli Eğitim ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü ben bu konuda sesimi duyuramadım. 6 aydır görevdeyim. Bu 6 aylık süreçte artık sadece Milli Eğitimle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bu konularda ben de yıpranıyorum. Yanlış tarafa çekilmeye çok müsait bir konu. Ben Milli Eğitim Müdürü olarak bu alana destek vermek isteyen, sahip çıkma isteyen, dokunmak isteyen herkese kapılarımızın açık olduğunu belirtmek isterim. Artık bizim çalışma zamanımız. Büyük bir sürece girdik. Bu çocuklarla ilgili de ben 2021’de şahsım olarak da çok şey yapacağımı düşünüyorum. Hayırseverlerimizin de yavaş yavaş hareketlendiğini biliyorum. Biz hayırseverlerimizle de bu işi yürüte bileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

KİTAPLAR HAZIR

Son olarak söz alan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen de, “Dün yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allahtan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği kendini eğitime adayan bir sivil toplum örgütü. Eğitim konusunda sorumluktan kaçınmayan, faaliyetlerini o yönde gerçekleştirmekte. Dezavantajlı bölgelere 16 bin 750 kaynak kitaptan 9, 10, 11’inci sınıflara yönelik bir çalışma içerisine giriştik. Kaynak kitaplarımız öğrencilerimize takdim edilmek üzere hazır durumda” şeklinde konuştu.