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06 Mar 2021 - 10:30- Asayiş G: 05 Mar 2021 - 17:44

Malatya’da Kaza: 3 Yaralı

Malatya İnönü Caddesi Nuriye Mahallesi’nde hâkimiyetini kaybeden bir araç, yoldan geçen bir yayaya ve motosiklet sürücüsüne çarptı.

Şükran Malkoç
Şükran Malkoç Tüm Haberleri
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Özgür Günay yönetimindeki 23 K 0310 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen bir kadına ve Murat Kartal idaresindeki motosiklete çarpmasıyla, kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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06 Mar 2021 - 10:30 Malatya- Asayiş

Muhabir Şükran Malkoç

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