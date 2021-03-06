06 Mar 2021 - 10:30- Asayiş

Malatya’da Kaza: 3 Yaralı

Malatya İnönü Caddesi Nuriye Mahallesi’nde hâkimiyetini kaybeden bir araç, yoldan geçen bir yayaya ve motosiklet sürücüsüne çarptı.