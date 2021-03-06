06 Mar 2021 - 09:30- Yaşam

Depremzedelere 697 Bin TL Nakdi Yardım

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçen yıl depremzedelere 697 bin TL nakdi yardım ulaştırıldı.