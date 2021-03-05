Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, amatör sporlarına verdiği destekle bilinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle amatör spor kulüplerinin gelişimi üzerine istişarede bulunan Başkan Güder, ilçeye yapılan gençlik ve spor yatırımları hakkında genel bilgiler vererek, “Sporun gelişimine katkı sağlayan Amatör Spor kulüplerine imkanlarımız ölçüsünde bugüne kadar gerekli desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. İlçemizde gençliğimize ve spora ciddi yatırımlar yapıyoruz” dedi.

“HER KULÜBÜMÜZ BİR OKUL VE EĞİTİM YUVASIDIR”

Gerçekleştirilen nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Spor, gençlerimizi hayata hazırlamada en önemli argümanımızdır. Gerek bireysel gerek takım sporlarını inanarak amatör sporumuza bugüne kadar destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Her kulübümüz bir okuldur, eğitim yuvasıdır. Kulüplerimiz de kendilerini böyle görmelidir. Amatör Spor Kulüplerimiz gençlerimizi hayata hazırlamada büyük bir öneme sahiptir. Hep beraber bu konuda daha disiplinli olacağız. Amatör spor kulüpleri federasyonumuz da Malatya’da güzel işlere imza atıyor. Ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz, geleceğimizin teminatları gençlerimize sahip çıkıyorlar. İlçemizde 50’nin üzerinde amatör spor kulüplerimiz var. Bizler de belediye olarak spora teşvik noktasında ve spor kulüplerini destekleme noktasında üzerimize düşeni bundan önce yaptık, bundan sonra da inşallah yapacağız. Gençlik çalışmalarında üzerimize ne düşüyorsa, bizler sizlerle beraberiz. Sizler bu işleri gönüllülük esası üzerine yapıyorsunuz. Gönül insanlarına buradan selam olsun. Gençlik yatırımlarımız kapsamında Battalgazi Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte ilçemize 25 milyonluk yatırım yapıyoruz. Gençlik merkezlerimiz, futbol sahalarımız, basketbol sahalarımız, voleybol sahalarımız, yüzme havuzu ve halı sahalar gibi birçok yatırımı ilçemizde buluşturuyoruz. Yarı olimpik havuzumuz için ilk kazmayı vurduk. İki adet gençlik merkezi sözümüzden ilkini tamamladık, diğerinin çalışmaları ise devam ediyor. Bizler gençliğimize ve geleceklerine büyük önem veriyoruz

dedi.

( Haber Merkezi)