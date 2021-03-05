11 bin 974 m2 arazi icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr. sitesinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 293 Ada, 2 Parsel, SAMANKÖY Mahalle/Köy, Taşınmaz, Malatya şehir merkezine uzak bir mesafededir. Taşınmaza ulaşım karayolu ile mümkün olup yakınlarında toplu taşıma araçları geçikmektedir. İmar planına göre plansız alanda kalmakta olup tarım arazisi /kayısı bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın olduğu yerde elektrik, içme suyu, telefon gibi temel alt yapı sistemleri vardır. Taşınmazın üzerinde 1000,00TL enkaz değerinde 1 adet bina harabesi /yıkıntısı vardır. Hali hazırda kullanılamaz durumdadır." bilgileri yer buldu.

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