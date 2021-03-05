11 bin 974 m2 arazi icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr. sitesinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 293 Ada, 2 Parsel, SAMANKÖY Mahalle/Köy, Taşınmaz, Malatya şehir merkezine uzak bir mesafededir. Taşınmaza ulaşım karayolu ile mümkün olup yakınlarında toplu taşıma araçları geçikmektedir. İmar planına göre plansız alanda kalmakta olup tarım arazisi /kayısı bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın olduğu yerde elektrik, içme suyu, telefon gibi temel alt yapı sistemleri vardır. Taşınmazın üzerinde 1000,00TL enkaz değerinde 1 adet bina harabesi /yıkıntısı vardır. Hali hazırda kullanılamaz durumdadır." bilgileri yer buldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.