Busabah Malatya Busabah Malatya
05 Mar 2021 - 14:42- Spor G: 05 Mar 2021 - 14:48

Basketbol Potası Alınacak!

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı basketbol potası alınacağını ilan etti.
mask

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yer alan bilgilerde, "200 Adet Basketbol Potası Montaj Dahil Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır." ifadeleri yer buldu.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# malatya valiliği, pasketbol potası, ilan, haberler, malatya haberler, basın, ile, kurumu, ihale

05 Mar 2021 - 14:42 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Gevrek: İyi oynadık ama....! mask
Gevrek: İyi oynadık ama....!
GÖRÜNTÜ VAR SES YOK! mask
GÖRÜNTÜ VAR SES YOK!
KUŞ TAŞA DEĞERSE NE GÜZEL OLUR! mask
KUŞ TAŞA DEĞERSE NE GÜZEL OLUR!
NİHAT BALAN YEŞİLYURT’U ŞAHA KALDIRDI! mask
NİHAT BALAN YEŞİLYURT’U ŞAHA KALDIRDI!
KAPLAN BEŞİKTAŞ İÇİN BİLENİYOR mask
KAPLAN BEŞİKTAŞ İÇİN BİLENİYOR
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı mask
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz! mask
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz!
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe! mask
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe!
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI? mask
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI?
Arguvan Teytey'le Anlaştı mask
Arguvan Teytey'le Anlaştı
Mahkumlar birbirine girdi! mask
Mahkumlar birbirine girdi!
Malatya’da 13 kişi vefat etti mask
Malatya’da 13 kişi vefat etti

GALERİ

Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama mask
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama
Vali Baruş: Endişeliyiz! mask
Vali Baruş: Endişeliyiz!
Malatya’da “KADES” yaygınlaşıyor mask
Malatya’da “KADES” yaygınlaşıyor
Oraya Yüzme Havuzu Yapılıyor! mask
Oraya Yüzme Havuzu Yapılıyor!
Bentli: Şu an sınırdayız! mask
Bentli: Şu an sınırdayız!
Baba-oğul kazada yaralandı! mask
Baba-oğul kazada yaralandı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL