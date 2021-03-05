Basketbol Potası Alınacak!

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yer alan bilgilerde, "200 Adet Basketbol Potası Montaj Dahil Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır." ifadeleri yer buldu.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.