Busabah Malatya Busabah Malatya
05 Mar 2021 - 14:35- Sağlık G: 05 Mar 2021 - 14:41

Sağlık Bakanlığı'ndan İstihdam!

Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı istihdam ilanı yayınladı.
mask

Basın İlan Kurumu ilan.gov. tr. sitesinde yer alan ilanda, " Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır." denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# ile, ilk, sağlık, basın, ilan

05 Mar 2021 - 14:35 Malatya- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İmdadına ambulans helikopter yetişti! mask
İmdadına ambulans helikopter yetişti!
BU HASTALIĞIN TEŞHİSİ 10 YILI BULABİLİYOR! mask
BU HASTALIĞIN TEŞHİSİ 10 YILI BULABİLİYOR!
Adıyaman 'Kırmızı' Kaldı mask
Adıyaman 'Kırmızı' Kaldı
Bu alışkanlıkla vedalaşın artık! mask
Bu alışkanlıkla vedalaşın artık!
Bu Basit Bir Sağlık Sorunu Değildir! mask
Bu Basit Bir Sağlık Sorunu Değildir!
Malatya’da mutasyonlu virüs alarmı mask
Malatya’da mutasyonlu virüs alarmı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz! mask
Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz!
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe! mask
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe!
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI? mask
RUH YOK! PUAN YOK! PARA YOK! HOCA YOK!ANLADIN MI?
Arguvan Teytey'le Anlaştı mask
Arguvan Teytey'le Anlaştı
Mahkumlar birbirine girdi! mask
Mahkumlar birbirine girdi!
Malatya’da 13 kişi vefat etti mask
Malatya’da 13 kişi vefat etti

GALERİ

Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama mask
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama
Vali Baruş: Endişeliyiz! mask
Vali Baruş: Endişeliyiz!
Malatya’da “KADES” yaygınlaşıyor mask
Malatya’da “KADES” yaygınlaşıyor
Oraya Yüzme Havuzu Yapılıyor! mask
Oraya Yüzme Havuzu Yapılıyor!
Bentli: Şu an sınırdayız! mask
Bentli: Şu an sınırdayız!
Baba-oğul kazada yaralandı! mask
Baba-oğul kazada yaralandı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL