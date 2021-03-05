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05 Mar 2021 - 15:30- Eğitim G: 05 Mar 2021 - 14:16

Siber suçlara dikkat çekildi!

Malatya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde merkezi bölgelere afişler asıp vatandaşları konu hakkında bilgilendirdi. Amaç Siber suçların işlenmeden önüne geçebilmek.
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görseller hazırladı.

Hazırlanan görseller il genelinde merkezi bölgelere ve güzergâhlarda bulunan billboardlara asıldı. Ayrıca hazırlanan afişler, kamu kurum- kuruluşlarına, bankalara, okul girişlerine ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine dağıtımı yapılarak,  vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlere dağıtıldı.

Öte yandan, EBA üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi ile ilgili çalışmalar için gerekli hazırlıkların devam ettiği öğrenildi. ( Haber Merkezi)

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05 Mar 2021 - 15:30 Malatya- Eğitim

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