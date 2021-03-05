Siber suçlara dikkat çekildi!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görseller hazırladı.

Hazırlanan görseller il genelinde merkezi bölgelere ve güzergâhlarda bulunan billboardlara asıldı. Ayrıca hazırlanan afişler, kamu kurum- kuruluşlarına, bankalara, okul girişlerine ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine dağıtımı yapılarak, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlere dağıtıldı.

Öte yandan, EBA üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi ile ilgili çalışmalar için gerekli hazırlıkların devam ettiği öğrenildi. ( Haber Merkezi)