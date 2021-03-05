Süper Lig’in 28. haftasını bay takım olarak geçiren Denizlispor, 29. hafta müsabakasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-siyahlı oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Futbolcular çalışmalarını dar alanda yaptığı çift kale maç ile sona erdirdi. Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu ile tedavileri devam eden Recep Niyaz ve Veton Tusha’nın, bugünki antrenmana çıkarılarak deneneceği bildirildi. Özel tedaviler eşliğinde Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılan bu üç oyuncunun oynayıp oynamayacağı ise maç günü yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. ( Haber Merkezi)
05 Mar 2021 - 13:00- Spor Güncelleme: 05 Mar 2021 - 12:36
Denizli'de hedef 3 puan!
Süper Lig’in 28. haftasını bay takım olarak geçiren Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına 3 puan parolasıyla devam ediyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.