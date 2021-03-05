Pandemi Döneminde Maskakne ve Egzamaya Dikkat!

Dermatolog Prof. Dr. Necmettin Akdeniz, maske kullanımı ile ilgili bazı önerilerde bulundu. Akdeniz,

Özellikle maske takıp çıkarmak ve uygun maske kullanmamak deri hastalıklarını alevlendirebilmektedir. Covid sürecinde maske takmak sağlık açısından çok önemli ve gereklidir. Bu gerekliliğe rağmen, yüz maskesi takmak hassas cilde sahip kişiler ve yüzünde cilt hastalığı bulunan bireyler için son derece rahatsız edici olabilmektedir. Maske takmaya bağlı olarak yüzde oluşan egzama ve akne rahatsızlıkları nedeniyle son dönemde birçok insan doktora başvurmaktadır

dedi.

MASKENİZ ÇOK GEVŞEK YA DA SIKI OLMAMALI

Doğru maske kullanımının nasıl olması gerektiğini anlatan Akdeniz,

Sıcaklık ve nem değişiklikleri genellikle hem egzamayı hem de akneyi şiddetlendirmektedir. Bu durumda maske takılması da bu hastalıkları iyice alevlendirebilmektedir. Maske çok gevşek veya çok sıkı ise sürtünmeye neden olabilir; sürtünme ve temas da yine egzamayı ve akneyi artırmaktadır. Bütün bu etkiler akne ve egzamanın tedavisini zorlaştırarak, daha farklı bir planlama gerektirebilmektedir

şeklinde konuştu.

EGZAMA BELİRTİLERİ ŞİDDETLENEBİLİYOR

Dermatolog Prof. Dr. Necmettin Akdeniz,

Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için takılan maskeler, yüzde sürtünmeye bağlı kaşıntıya, hafif veya şiddetli tahrişe neden olabilmektedir. Bu da egzama gibi deri hastalıklarının oluşmasına veya mevcut olanların alevlenmesine etken olabilmektedir. Ayrıca kişide egzama varsa belirtiler daha da şiddetlenebilir, sulanan ve kabuklanan kabarcıklar ile daha geniş bir alana yayılım gözlemlenebilmektedir

kelimelerine yer verdi.

MASKELER ‘MASKAKNE’YE NEDEN OLABİLİYOR

Nefes alıp verdikçe maske altında nemli bir ortam oluşmaktadır. Maskenin cildi tahriş etmesi ve sebep olduğu nemli ortam bakterilerin burada çoğalmasına yol açarak akne oluşmasına neden olmaktadır. Hatta maskeye bağlı akne, sivilce oluşumu “MASKAKNE” olarak adlandırılarak koronavirüs hastalığıyla birlikte tıp literatürüne girmiştir. Maskakne tablosunda akneler kırmızı ve iltihaplı sivilcelerden oluşur ve kolay kolay geçmez.

“Maske kullanırken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir” diyen Dermatolog Akdeniz, dikkat edilmesi gereken konuları şöyle anlattı:

• “Ayarlanabilir askılı bir maske aparatı ve burun köprüsüne maskenin tel kısmının bükülerek iyice oturtulması sürtünmeyi azaltmaktadır.

• Maskenin malzemesi ve kalitesi de önemlidir; yumuşak yapılı pamuk, bambu ve ipek gibi doğal kumaşlar hassas ciltler için tercih edilmelidir. Sentetik ve polyester maskeler seçilmemelidir.

• Maskelerin sık sık takılıp çıkartılması nedeniyle yapısı bozulan eskiyen ve yıpranan maskeler yine cildin hasar görmesine neden olabilir. Bu nedenle dokusu bozulmuş maskeler yenisi ile sık değiştirilmelidir.” ( Haber Merkezi)