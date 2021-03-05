Dün öğle saatlerinde Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın de aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tören için hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan şehitlerin naaşı Elazığ Havalimanı'na götürüldü. Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşlarının devlet töreni için Ankara'ya gönderileceği bildirildi.( İHA)
05 Mar 2021 - 10:57- Gündem Güncelleme: 05 Mar 2021 - 11:07
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlandı!
Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin naaşı Elazığ Havalimanı'ndan törenle Ankara'ya uğurlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.