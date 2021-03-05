05 Mar 2021 - 12:30- Sağlık

Aman Kahvaltıyı Atlamayın!

Yeni normalleşme süreciyle beraber, okullar tekrardan yüz yüze eğitime başladı. Bu süreçte uzmanlar çocukların, bağışıklık sistemi ve gelişimlerinin güçlenmesi için kahvaltı öğününün çok önemli olduğunu söylüyor. Uzmanlar, çocukların derse adapte olabilmeleri için kahvaltının büyük bir etkiye sahip olduğu ifade ediyor.