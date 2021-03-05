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05 Mar 2021 - 12:30- Sağlık G: 05 Mar 2021 - 10:52

Aman Kahvaltıyı Atlamayın!

Yeni normalleşme süreciyle beraber, okullar tekrardan yüz yüze eğitime başladı. Bu süreçte uzmanlar çocukların, bağışıklık sistemi ve gelişimlerinin güçlenmesi için kahvaltı öğününün çok önemli olduğunu söylüyor. Uzmanlar, çocukların derse adapte olabilmeleri için kahvaltının büyük bir etkiye sahip olduğu ifade ediyor.
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Kahvaltının en önemli öğün olduğunu ve kahvaltı öğününün atlanmaması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetik Uzmanı Burcu Çoban, konuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuştu. Kahvaltı yapmadan okula giden çocukların derslere adapte olmakta güçlük çekeceğini belirten Çoban,

Beynimiz glikozla çalışıyor. Kahvaltı yapmamış ve enerji almamış bir öğrenci derslerinde ne kadar başarılı olabilir ki derslerden nasıl verim alabilir, o yüzden kahvaltı yapmış çocukla yapmamış çocuk arasında ciddi bir fark olacaktır

dedi.  

“EN SAĞLAM ÖĞÜN KAHVALTI”

Çocukların güne kahvaltıya ile başlamalarını öneren Diyetisyen Burcu Çoban,

En sağlam öğünün kahvaltı olduğunu her zaman söylüyorum. Çocuklar okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapmalı ve aileler de bu duruma özen göstermelidir. Çocuklarını kahvaltısız bir şekilde güne başlatmamaları gerekiyor. Özellikle gelişim evrelerinde oldukları için güne enerjik başlayabilmeleri için derslerine adapte olabilmeleri için mutlaka yumurta kahvaltıların olmazsa olmazı olmalıdır. Çocuklar kahvaltı yapmamakta ısrarcı ise kahvaltıları eğlenceli hale veya çocukların istedikleri şekilde hazırlayabilirler. Mesela yumurtayı az bir tereyağında omlet halinde yapabilirler, haşlayabilirler ya da krep yapabilirler. Peynir, süt, mevsim yeşillikleri, zeytin ve bir iki dilim kadar kepekli ya da çavdarlı ekmeğin olduğu bir kahvaltıları olmalıdır

kelimelerine yer verdi.

“BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÇOCUKLUK ÇAĞLARINDA OTURUYOR”

 “Çocuklar beslenmelerini de yanında götürmeleri de daha sağlıklı olacaktır” diyen Diyetisyen Çoban,

Dışardan hazır beslenmektense evlerinde yaptıkları poğaça, küçük sandviç ve kekte çocukların beslenme çantasında yer alabilir. Meyve suyunu beslenme çantalarına koymalarını önermem çünkü C vitamini çabuk erir. Ama dışarıdan hazır meyve suyu içmek yerine evde sıkılan portakal suyu da olabilir. bunların haricinde evlerinden küçük öğünler olarak meyve götürmelerini öneririm. Yoğurt, ayran ve süt tüketimlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Dışarıdan beslenmek yerine ailelerin ve öğretmenlerin bu konuda duyarlı olmalarını her zaman söylüyorum. Çünkü beslenme alışkanlıkları çocukluk çağlarında oturmaya başlıyor. Bu durumda ileriki hayatlarını da etkiliyor

şeklinde konuştu.

“DERSE ADAPTE OLABİLMELERİ İÇİN KAHVALTI ŞART”

Beslenme ve Diyetik Uzmanı Burcu Çoban, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Beynimiz glikozla çalışıyor. Kahvaltı yapmamış ve enerji almamış bir öğrenci derslerinde ne kadar başarılı olabilir ki derslerden nasıl verim alabilir, o yüzden kahvaltı yapmış çocukla yapmamış çocuk arasında ciddi bir fark olacaktır. Nasıl benzinsiz bir araç çalıştırılamazsa bu durumu da öyle düşünmek gerekir. Yani kahvaltı öğünü sadece çocuklar için değil hepimiz için çok önemli bir öğündür. Ama çocuklar için bir kademe daha da önemli derse adapte olabilmeleri adına ve enerji alabilmeleri için bu öğünün atlanmaması gerekir. Diğer öğünlerin toleransı olabiliyor ama kahvaltının toleransı olmuyor. Önerdiğim besinlerin hepsi evlerimizde bulunan ürünlerdir. Çocuğun dışarıdan beslenmesi daha masraflı olabiliyor ve dışarıdan beslenmeyi de önermiyorum. Kepekli ve çavdarlı ekmek alamayan aileler evlerde köy unuyla pişmiş ekmekleri çocuğunun beslenme çantasına koyabilirler.

 “KAHVALTIYI EĞLENCELİ HALE GETİREBİLİRLER”

Kahvaltı yapmamakta ısrarcı olan çocuklar için önerilerde bulunan Çoban,

Biz yetişkinler çocuklarımızı büyütürken çocuğun sevdiği şeyleri yapmayarak, orada bir yanlış yapıyoruz. Zaten çocuklar bilmediği görmediği yemekler içinde ısrarcı olmaz. Ama aileler, sevdiği besinleri istediği şekle ve eğlenceli hale getirebilirler. Oturup kahvaltı yapmayan bir çocuğa peynirli tost yapabilirler. Yumurtayı haşlanmış yemiyorsa, yağda yapabilirler. O nedenle besinler çocukların dikkatini çekebilecek hale getirilebilir

dedi.

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05 Mar 2021 - 12:30 Malatya- Sağlık

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