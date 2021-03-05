Sultansuyu'nda neler oluyor?

Konuyla ilgili olarak BUSABAH gazetesinin sorularını yanıtlayan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır,

Sultansuyu Tarım İşletmesinin genel manada özelleştirilmesine karşı olacağımızı ifade ediyoruz. Bu işletmedeki bir Hippoterapi Merkezi veya sosyal tesisleri özelleşebilir ancak genel manada özelleştirmesine karşıyız

diye konuştu.

15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilen ihalede, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne bağlı Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezine ait 55 bin metre kare arazi ve üzerindeki gayrimenkuller, Hippoterapi (At ile Tedavi), sportif at biniş ve sosyal tesis amaçlı kullanılmak üzere 5 yıllık süre ile kiraya verildi.

55 BİN METRE KARE ARAZİYİ KİRAYA VERDİLER

5 yıllığına 55 bin metre kare arazi hangi şartlarla kiraya verildi kamuoyu bu sorunun yanıtını bekliyor.

Sultansuyu Hippoterapi Merkezi, 2014 yılının aralık ayında Ankara-Beştepe ve Bursa-Karacabey hippoterapi merkezleri ile birlikte törenle hizmete açılmıştı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Malatya Akçadağ ilçesi sınırları içerisindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi, 1865 yılında, Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kuruldu.1928 yılında Sultansuyu Harası adıyla faaliyetlerde bulunduğunu, 1984 yılından itibaren ise TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Sultansuyu Tarım İşletmeleri Malatya’nın önemli bir değeri ve ortak paydası.

GÖZLER FENDOĞLU’NDA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Sultansuyu’nun Malatya için bir değer olduğunu belirterek, özelleştirilmeyle ilgili atılacak tüm adımlara karşı olduğunu dile getirmişti. Ancak, gelinen nokta o ki, Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde Hippoterapi ve Sosyal tesisler 5 yıllığına kiraya verilerek özelleştirmenin ilk adımı atıldı.