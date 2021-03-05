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05 Mar 2021 - 12:00- Ekonomi G: 04 Mar 2021 - 23:02

Çeyrek altın 667 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 411,20 lira oldu.
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Kapalıçarşı’da 411 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 411,20 liradan, 2 bin 709 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 730 liradan, 375 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 647 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 667 liradan, bin 324 liradan alınan Yarım Ziynet bin 334 liradan ve 662 liradan alınan Çeyrek Ziynet 667 liradan satılıyor. ( İHA)

# İHA

05 Mar 2021 - 12:00 Malatya- Ekonomi

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