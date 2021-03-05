Esnaf Sicil Sorgulamaya Takıldı

Pandemiden etkilenen en büyük kesimin esnaflar olduğunu dile getiren Başkan Ali Evren, “Pandemiden dolayı yaklaşık 10 aydır kapalı olan ya da kısıtlaması olan bazı meslek dalları faaliyetlerini 1 Mart itibari ile kısmi olarak normalleştirilmesi esnaflarımızı mutlu etmiştir. Normalleşmede sürecinde halen Covid-19 Salgını ile mücadelenin devam ettiğini İnşallah esnaf ve sanatkârlarımız kurallara tam riayet gösterirse süreli normalleştirmeyi tam normalleştirmeye çevirecektir” dedi.

SİCİL SORGULAMASI

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Esnafların ayakta durabilmeleri için finans kuruluşlarından kredi talebinde bulunduklarını belirtti. Fakat geçmişe dair kredi borçlarının olmasından dolayı kredi düşüklüğü nedeniyle kredilerden faydalanamadıklarını ifade eden Ali Evren,

Bu normalleşme sürecinde gösterilen esnekliğe en büyük katkısı olan canla başla, gece gündüz demeden çalışan Sağlık Çalışanlarına, Hükümetimize, Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Pandemiden dolayı ekonomik yönden en fazla etkilenen kesim esnaf ve sanatkârlardır. Bu salgın yüzünden işyerleri kapalı tutulan ya da iş hacmi daralan esnaflarımız normalleştirmeden sonra hızlı bir şekilde toparlanmak piyasayı canlandırmak ve işyerlerini ayakta tutmak için kredilere başvurmaktadır. Ancak krediye başvuran esnaflarımızın kredi talepleri bankalar tarafından yapılan sicil sorgulamasında, yüzde 30’una yakını geçmişte yaşamış olduğu ödeme güçlüğünden dolayı kredi notu düşük görünmektedir. Kredinin notunun düşük görünmesinden dolayı da bankalarca kredi verilmesi uygun görülmemektedir

kelimelerini kullandı.

Başkan Ali Evren sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Şu salgın döneminde ekonomik yönden etkilenen esnaf ve sanatkârlarımız önünü görebilmesi, piyasa kırgınlığının giderilmesi, ekonomisinin canlandırılması, iş hacmini ve ticaretini geliştirebilmesi için uygun kredilerde faydalanabilmesi için tüm finans kuruluşları elini taşın altına koymalıdır. Esnaflarımızın bu zor döneminde yanlarında olması hem ülkemiz için hem ekonomimiz açısından faydalı olacaktır. Finans kuruluşları da bu KKB notunu şu ortamda 50 bin liraya kadar biraz daha esneklik göstermesi ayrıca bir sicil affı uygulayarak esnaf ve sanatkârlarımızın daha kolay kredi kullanmalarına imkân sağlanmalıdır

(Bülten)