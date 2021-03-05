Harada 'özelleştirme' tedirginliği!

Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar,
Akçadağ Dayanışma Derneği yaklaşık yirmi aydır kurulan bir dernek. İki ay önce bir yönetim değişikliği yaptık. Yönetimimizde Akçadağ ilçemizi kucaklayan, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Argalı’sıyla, Kürneli’siyle bir bütünlük oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Ortak değerimiz, amacımız Akçadağ. İlçemize kim değer katar bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Sultansuyu Harası son zamanlarda gündemde. Birilerine peşkeş çekilmemesi için biz haraya sahip çıkacağız. Oraya yapılması için bir hipodrom yapılmasını istiyoruz. Hipodrom olursa şehrin o tarafları da gelişsin. En azından Akçadağlı, Malatyalı ya da farklı memleketten hemşerimiz para kazanıp ekmek yiyebilsin, ailesine bakabilsin ve iş imkanı sağlasın. Vagon Onarım Fabrikası’nın Kızılay’a devredilmesi güzel bir şey oldu. Bir sürü vatandaşımız iş sahibi olacak. Biz tekrar bizleri misafir ettiğiniz için İl Başkanımız Enver Kiraz’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum
şeklinde konuştu.
“HEPİMİZİN DERDİ MALATYA OLMALI”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,
Akçadağ ilçesi önemli bir nüfusa sahip, diğer bir önemi de kayısı üretiminin dörtte birini Akçadağ gerçekleştiriyor. Akçadağ ilçesi son dönemlerde hem dernekleriyle hem birlikleriyle birçok ilçeye de topluma da örnek olabilecek çalışmalar yürütüyorlar. Bu tür dernekleri her zaman destekleyen bir yapı içerisinde olduk. Çünkü bunlar kendi kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmak için yola çıkmış olan, anlayışı da siyaset üstü sürdüren, kendi bulunduğu yörede birliği ve beraberliği sağlamaya çalışan, bir arada yaşamanın şartlarını arayan yapılar, bu anlamda önemli görüyoruz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi hepimizin derdi Akçadağ, Malatya. Bu memlekette birlikte yaşıyoruz. Hep birlikte bu memlekette huzur içinde yaşamanın yollarını bulmalıyız. Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar’ın Sultansuyu Harası için söylediklerine katılıyorum. Oraya hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Zaman zaman çeşitli dedikodulara alet olan bir yer. Taşınacağı, özelleştirileceği şeklinde ifadeler kullanılıyor. Buna karşı olduğumuzu Sultansuyu’nun Malatya’nın çok önemli bir değeri olarak bırakın özelleştirmeyi, aynı alana hipodrom yapılarak büyütülüp geliştirilmesini istiyoruz. Sultansuyu Türkiye’de hiçbir yerde görülmeyecek güzelliklere sahip safkan, Arap taylarının büyüyüp yetiştirildiği çok önemli bir merkez. Bu merkezdeki tarihi binaların yıkılmak istenmesine, sosyal tesislerin kiralanmasına karşıyız. Bu tür adımlar Malatya’ya zarar verecektir. Apar topar yapılan kiralama işlemi iptal edilmelidir. Akçadağ Dayanışma Derneği de uzun süredir birliğimize beraberliğimize önemli katkı sunuyor, hizmet ediyor. Bizlerde sizin çalışmalarınızı izliyoruz. Yaptığınız çalışmaları önemsiyoruz. Bizimde üzerimize ne düşüyorsa katkı sunmaya hazırız. Ziyaretlerinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.